Müyesser Yıldız'ın haberine göre, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2 Ekim 2024’te karara bağlanan Ateş suikastı davasında 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanık da 15’e yıl hapis cezasına çarptırılırken, telefon şifrelerini vermeyen Av. Serdar Öktem ile Mustafa Ensar Aykal’ın dosyaları ayrılmış, Av. Öktem bu kararla birlikte tahliye edilirken, Aykal 4 ay daha cezaevinde kalmıştı.

Mustafa Ensar Aykal ve geçtiğimiz aylarda Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Avukat Serdar Öktem'in telefonları şifresini vermedikleri için ABD’ye gönderilmişti. Ancak Apple, neyle suçlandığının ve kendilerinden tam olarak ne istendiğinin anlaşılamaması nedeniyle Serdar Öktem’in telefonu konusunda bilgi verilemeyeceğini bildirirken, Mustafa Ensar Aykal’la ilgili yazışmalar devam etti. Bu yazışmaların sonucunda da ABD’den geçtiğimiz Ağustos’ta 3 sayfalık bir yazıyla birlikte kapalı zarf içinde bir flash bellek geldi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi bu flash belleği açıp inceledikten sonra, “içerisinde şifreli halde dijital programların bulunduğu” tespitiyle bir tutanak düzenlemiş, ardından flash bellek ile alınan iki kopyasının mahkeme kasasında saklanmasını kararlaştırmıştı.

JANDARMA VE BİLİRKİŞİ İNCELEDİ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu flash belleğin yanı sıra daha önce incelenmiş olan ve Adli Emanette bekleyen Serdar Öktem ile Mustafa Ensar Aykal’a ait tüm dijital materyalleri önce Jandarma Kriminal’e gönderdi.

Şifreleri olmadığı için telefonları inceleyemeyen Jandarma Kriminal, diğer dijitalleri ise kategorilere ayırarak yeniden Mahkemeye sundu.

DELİL YOK

Mahkeme, ikinci aşamada ise tüm dijitalleri materyalleri adli bilişim uzmanına inceletti. Bilirkişi de geçtiğimiz 27 Kasım’da Mahkemeye sunduğu 46 sayfalık raporda; Serdar Öktem’e ait PC, 16 taşınabilir disk, 35 USB bellek, 42 sim kart üzerinde yapılan incelemede delil niteliğinde herhangi bir unsura rastlanmadığını bildirdi.

Bilirkişi, tümüyle Mustafa Ensar Aykal’a ilişkin olan, ABD’den gönderilen flash bellekte yer alan dosyalar, resimler, 174 adet e-mail kaydı ve 69 adet Bulut Apple iletilerinin yanı sıra Aykal’a ait 10 SIM kart üzerinde yapılan incelemede de delil niteliğinde herhangi bir suç unsuru tespit edemedi.