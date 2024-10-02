Sinan Ateş cinayetinde müebbet alan Tolgahan Demirbaş’ın yakını polisleri ezmeye kalktı

Ankara’da suikaste kurban giden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada karar açıklandı.
Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davada eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi ve dönemin Mersin Milletvekili MHP’li Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınan azmettirici Tolgahan Demirbaş, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
POLİSİN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ
Tolgahan Demirbaş’ın yakınları ise açıklanan karara 'tepki' gösterdi. Adliye çıkışında Demirbaş’ın bir yakını polis ekiplerinin üzerine aracını sürdü.
Olayda yaralanan olmazken yaşananlar anbean kaydedildi ve çevik kuvvet ekiplerinin olay yerinde önlem aldığı ifade edildi.