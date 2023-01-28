Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'li, gazetecileri ''Öldürürüm'' diyerek tehdit etti

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep’in yanı sıra tutuklanan isimler arasında Avukat Serdar Öktem de bulunuyor.

Polis ekipleri ve savcılığın soruşturması devam ederken çarpıcı bir görüntü oraya çıktı. Tutuklanan Öktem’in daha önce gözaltına alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Emniyet önünde çekilen görüntüde Serdar Öktem’in bir gazeteciye “Seni öldürürüm” dediği ve üzerine yürümeye çalıştığı görüldü. Yaşanan gerginlikte bir gazeteci ise “Beyefendi kimi öldüreceksiniz?” şeklinde soru sordu.

Sosyal medyada gündem olan video birçok defa paylaşılarak “Daha kaç kişiyi öldüreceksiniz” yorumları yapıldı.

HDP'LİLER İLE HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan Serdar Öktem'in daha önce HDP'liler ile halay çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

MHP'Lİ ÜST DÜZEY İSİMLERLE GÖRÜNTÜLERİ VAR

Öte yandan MHP'li avukatın MHP'li üst düzey isimlerle görüntüleri bulunuyor.