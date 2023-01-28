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  • Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'li, gazetecileri "Öldürürüm" diyerek tehdit etti

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'li, gazetecileri "Öldürürüm" diyerek tehdit etti

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan Serdar Öktem’in daha önce kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri “Seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Emniyetin içinde gerçekleşen olay “Daha kaç kişiyi öldüreceksiniz” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:11
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Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'li, gazetecileri ''Öldürürüm'' diyerek tehdit etti
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep’in yanı sıra tutuklanan isimler arasında Avukat Serdar Öktem de bulunuyor.

Polis ekipleri ve savcılığın soruşturması devam ederken çarpıcı bir görüntü oraya çıktı. Tutuklanan Öktem’in daha önce gözaltına alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Emniyet önünde çekilen görüntüde Serdar Öktem’in bir gazeteciye “Seni öldürürüm” dediği ve üzerine yürümeye çalıştığı görüldü. Yaşanan gerginlikte bir gazeteci ise “Beyefendi kimi öldüreceksiniz?” şeklinde soru sordu.

Sosyal medyada gündem olan video birçok defa paylaşılarak “Daha kaç kişiyi öldüreceksiniz” yorumları yapıldı.

HDP'LİLER İLE HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan Serdar Öktem'in daha önce HDP'liler ile halay çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. 

 

 

MHP'Lİ ÜST DÜZEY İSİMLERLE GÖRÜNTÜLERİ VAR

Öte yandan MHP'li avukatın MHP'li üst düzey isimlerle görüntüleri bulunuyor.

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Ülkemde olanlara artık şaşırmayan adam.
28.01.2023 18:26
Balgat DÜKA'lığı yıkılacak Başbuğ TÜRKEŞ 'in Bozkurt'ları Rehber KUR AN hedef TURAN ülkü'sü ile Kuruluş ayarlarına geri dönecektir. TANRI TÜRK 'Ü KORUSUN ve YÜCELTSİN.  
 
19
28.01.2023 18:13
Bir atasözü var köpeksiz köye raslamış, değneksiz geziyor, bunlar da ahlaksız harami yönetimlerinde bunu yapıyor, bay Kemal gelince kaçacak delik ararlar  
 
Alper
28.01.2023 17:59
Gücünü iktidardakilerden aldığı ortada.Hukuk olsa bu partiler kapanır.Zaten bunların suc makinası ama işte korunmuş.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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