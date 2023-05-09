Sinan Ateş cinayetinde Whatsapp mesajları ortaya çıktı. Öldürdükten sonra ’İş tamam’ diye mesaj atmışlar

Sinan Ateş cinayeti öncesi atılan Whatsapp mesajları ortaya çıktı. Ortaya çıkan kayıtlarda cinayet sonrası atılan “İş tamam” mesajı dikkat çekti.

Sinan Ateş cinayetinde Whatsapp mesajları ortaya çıktı. Öldürdükten sonra ’İş tamam’ diye mesaj atmışlar

Editör: Serkan Talan

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan yazışmalarda cinayet talimatının verildiği görüldü. Cinayet sonrasındaki mesajlarda ise “İş tamam” ifadeleri yer aldı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, aralık ayı sonunda Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada aralarında cinayeti işleyen Eray Özyağcı’nın da olduğu 21 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında MHP’li milletvekili adayı ve il yöneticileri de yer aldı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Sinan Ateş cinayeti öncesi Whatsapp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Cinayetin azmettiricilerinden Serdar Öktem’e ait olduğu iddia edilen yazışmalarda Öktem’in cinayeti işleyenler için “İşi bitirirler” dediği görüldü. Öktem’in mesajlaştığı kişinin ise “Yalnızlaştıracaksın bunları iyice başkan” demesi dikkat çekti.

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CİNAYET SONRASI “İŞ TAMAM” MESAJI

Sinan Ateş’in öldürüldüğü cinayet sonrası İzzet isimli biri kişiye atılan bir Whatsapp mesajında ise “İş tamam” ifadesi yer aldı.

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Öte yandan aynı ismin 4 Mart 2021 tarihli mesajlaşmalarında Sinan Ateş ile ilgili hakaret dolu ifadeler yer aldı.

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