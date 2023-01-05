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  • Recep Canpolat Sinan ateş cinayetinde zanlıların ifadelerini yayınladı. Suikastın İstanbul ayağını açıkladı

Recep Canpolat Sinan ateş cinayetinde zanlıların ifadelerini yayınladı. Suikastın İstanbul ayağını açıkladı

Gazeteci Recep Canpolat Sinan ateş cinayetinde zanlıların ifadelerini yayınladı. Suikastın İstanbul ayağı ile ilgili bilgiler paylaştı...

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 22:25
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Sinan ateş cinayetinde zanlıların ifadelerini yayınladı. Recep Canpolat suikastın İstanbul ayağını açıkladı

Recep Canpolat Sinan ateş cinayetinde zanlıların ifadelerini yayınladı. Suikastın İstanbul ayağını açıkladı
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş cinayeti ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Recep Canpolat cinayet ile ilgili zanlıların ifadelerini yayınladı.

“SUİKASTIN İSTANBUL AYAĞI”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canpolat; “ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANI MERHUM SİNAN ATEŞ SUİKASTININ İSTANBUL AYAĞI, TUTUKLU M.U.'NUN İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI. SİNAN ATEŞ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!...” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve ifadeler:

 

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