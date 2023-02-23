Sinan Ateş cinayetine Galatasaray da karıştı

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre, 29 Aralık 2021 yılında bir yıllık verilen vekaletname 6 Ocak 2023 yılında bitti. Avukat Sinan Öktem, cinayet soruşturmasında 30 Aralık’ta tutuklandı.

Galatasaray mağazacılık şirketinin avukatlığını yapan Sinan Öktem, GS Store mağazalarında satılmayan sahte ve taklit ürünlerle ilgili hukuki yollara başvurmakla yetkilendirilmişti.

Galatasaray’ın “Marka” avukatı olan Serdar Öktem’in, Mustafa Cengiz döneminde de iki yıl boyunca Galatasaray’ın avukatlığını yaptığı öğrenildi.

DOĞUKAN ÇEP’İN AVUKATIYDI

Serdar Öktem, Sinan Ateş cinayetini organize etme iddiasıyla tutuklanan Doğukan Çep’in avukatlığını yapmıştı.

Doğukan Çep, İstanbul Maltepe’de uyuşturucu çetelerine karşı yürüyüş yapan Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesi olayında yargılanmış ve 62 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Doğukan Çep’in bu davadaki avukatı Serdar Öktem idi.