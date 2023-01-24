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  • Bahçeli’nin terslediği muhabirle röportajı ortaya çıktı. Sinan Ateş cinayetini sorduğu için MHP ajan ilan etmişti

Bahçeli’nin terslediği muhabirle röportajı ortaya çıktı. Sinan Ateş cinayetini sorduğu için MHP ajan ilan etmişti

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soru sormak istemesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından terslenen ve MHP yönetimi tarafından "ajan provokatör” ilan edilen gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun daha önce Bahçeli'yle röportaj yaptığı ortaya çıktı...

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 19:20
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Sinan Ateş cinayetini sorduğu için MHP ajan ilan etmişti. Bahçeli’nin terslediği muhabirle röportajı ortaya çıktı

Bahçeli’nin terslediği muhabirle röportajı ortaya çıktı. Sinan Ateş cinayetini sorduğu için MHP ajan ilan etmişti
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Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, MHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru sormak istedi. Ancak soru üzerine MHP lideri, gazeteciyi "Hadi işine bak" yanıtıyla tersledi.

Aynı anlarda MHP kurmayları da Yazıcıoğlu'nu Bahçeli'nin yanından iterek uzaklaştırdı. 

AJAN PROVOKATÖR İLAN EDİLMİŞTİ

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu'nun "ajan provokatör edasıyla hareket ettiği" ve "yaptığının gazetecilik olmadığı" öne sürüldü.

Açıklamada aynı zamanda Yazıcıoğlu'nun Voice of America'da (VOA) çalışıyor olmasına dikkat çekilerek "ABD’nin propaganda araçlarının başında gelen VOA’daki “sürekli” görevi, asıl niyetini açık etmiştir" denildi.

Bunun yanı sıra sosyal medyada da MHP'liler Yazıcıoğlu'nun Twitter'daki paylaşımları ve beğenileri üzerinden hedef alarak "Demirtaş aşığı" dedi.

MHP'nin sosyal medya koordinatörü Hüseyin Özkan da "Bu kadının muhabir değil bir militan olduğu ve meclise nasıl girdiği tartışılmalıdır? Firari ve tutuklu suçluyu öven, destekleyen paylaşımları mevcuttur…" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ İLE RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Yazıcıoğlu ise henüz o anlara ve karşılaştığı muameleye ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak MHP'nin hışmına uğrayan Yazıcıoğlu'nun geçmişte bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle röportajının olduğu ortaya çıktı. 

VOA Türkçe'de 7 Mayıs 2015 tarihinde "MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesajlar" başlığıyla yayımlanan haberde Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "AKP’de bundan sonra milliyetçi oyların kalacağına ihtimal vermiyorum. Milli Görüş’ten gömlek değişirdi, demokrat muhafazakar oldu. Şimdi de yozlaşmış bir muhafazakarlığı savunuyor" diyerek eleştiriyor.

Röportajda ayrıca Bahçeli'nin Yazıcıoğlu'yla yan yana da bir fotoğrafının bulunduğu görülüyor. 

 

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hilmi
24.01.2023 19:57
dün dündür bugun bugündür dememiş mi  
 
Yıldırım Demircioğlu
24.01.2023 19:54
MHP dağıttı kendini, bu saatten sonra da toparlayamaz. Oyları %5'in altına düştü. Hâlâ kendilerini memleketin tek hakimi, tek sahibi sanıyorlar.  
 
Cesur
24.01.2023 19:49
Bahçeli : "Dün dündür bu gün bu gündür " diyor anlaşılan. 2015 yılı o röportajdan sonra köprülerin altından çok sular aktı. MHP, AKP nin yavru ortağı oldu.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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