Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Dodo'nun tutuklanan MHP yöneticisi Ufuk Köktürk ile fotoğrafı ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinde azmettirici Dodo lakaplı Doğukan Çep, Beykoz'un İshaklı köyünde yakalanmıştı. Hasan Ferit Gedik cinayeti davasından yargılanan Çep, 35 yıl 4 ay hapis cezası almış ve aranıyordu. Çep’in cinayetle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan MHP İstanbul il yöneticisi Ufuk Köktürk ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul'da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu. Dün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Çep'in Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi.

İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Çep otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Çep yakalandı.

Gözaltına alınan Doğukan Çep'in Ankara'ya götürüleceği belirtildi.

DOĞUKAN ÇEP KİMDİR?

Doğukan Çep'in adı ilk kez 2013'te İstanbul Gülsuyu'nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşe ateş açılması üzerine hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in davasında geçti. Davada 10 sanık hakkında beraat kararı verilirken, Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası aldı.

Bu dava dışında çete kurma, fuhuşa zorlama, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalardan yargılanan Doğukan Çep toplam 35 yıl hapis cezası aldı. 2015'te tahliye edilen ve 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Çep, bu tarihten itibaren firariydi. Güvenlik güçleri, Gürcistan'a kaçtığı ve daha sonra Türkiye'ye döndüğü ileri sürülen Doğukan Çep'i bir türlü yakalayamamıştı.