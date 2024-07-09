Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep hakkında suç duyurusu. 10 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti

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Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep hakkında suç duyurusu. 10 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, 2013 yılında 10 mensubunu öldürdüğünü kabul eden Sinan Ateş davasının sanığı Doğukan Çep hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) avukatları, 30 Aralık 2022'de öldürülen Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep hakkında harekete geçti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında verilen çarpıcı ifadelerin ardından ESP avukatları, İstanbul Gülsuyu Mahallesi'nde 2013 yılında gerçekleşen saldırılarla ilgili olarak Çep aleyhine suç duyurusunda bulundu.

10 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

Doğukan Çep'in duruşmada devlet adına işlediği suçları itiraf ettiği aktarılan açıklamada, ESP binasını basarak 10 kişiyi öldürdüğü iddiaları gündeme geldi.

ESP tarafından yapılan açıklamada, Çep'in ifadelerinin yargı sürecinde önemli bir delil teşkil ettiği vurgulandı.

Hukuki sürecin titizlikle takip edileceği belirtilen açıklamada ayrıca, "Doğukan Çep'in beyanları, İstanbul Gülsuyu Mahallesi'nde yaşanan saldırılarla ilgili olarak yeniden suç duyurusunda bulunmamıza yol açtı. Bu tetikçilerin suçlarını ve onları cezasızlık zırhıyla koruyanları tanıyoruz. Demokratik hukuk devletinin gereği olarak, yargı makamlarına güvenerek adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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