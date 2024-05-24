Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Cep’in oyuncu sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı başta olmak üzere, aktif rol alan motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve gözcülük yapan Suat Kurt ile tetikçiyi taşıyan özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak gibi isimleri koordine eden Doğukan Çep, cinayetten bir hafta sonra İstanbul Beykoz’daki lüks bir otelde yakalandı.

5 Ocak 2023 günü Çep’in yakalanmasından saatler sonra, Kadıköy Göztepe’de de bir gözaltı işlemi yapıldı.

Halk TV’nin haberine göre oyuncu Damla Yüce’nin, Göztepe’deki evinde arama yapıldı; sorgu işlemi için Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sinan Ateş cinayetini yürüten dönemin soruşturma savcısı Ayhan Ay’ın talimatı ile gözaltına alınan Yüce, şüpheli sıfatı ile alınan ifadesinin başlangıcında Çep ile nasıl tanıştığını anlattı.

“İLİŞKİMİZ 1 BUÇUK YIL SÜRDÜ”

35 yaşındaki oyuncu Damla Yüce, Çep ile, 2020 yılında Bodrum’da tanıştığını söyledi. Yüce’nin ifadesine göre ikilinin sevgili olarak ilişkisi 1.5 yıl kadar sürdü. Yüce’nin anlatımına göre Çep, adını Sedat Yaman olarak ifade etti, babasına ait TIR’larda şoförlük yaptığını belirtti. Damla Yüce'nin ifadesi sabaha doğru 05.00'te alındı.

“DOĞUKAN BENİ WHATSAPP’TAN ARADI”

Damla Yüce, Çep’in uyuşturucu bağımlılığı ve gerçek kimliğini öğrenmesi nedeni ile ilişkiyi bitirme kararı aldığını söyledi. Yüce, duygusal ilişkisini bitirmesine rağmen, Çep ile arkadaş olarak görüşmesini sürdürdüğünü belirtti. Yüce, Sinan Ateş cinayetinden 20 gün kadar önce 11 Aralık 2022’de bir hastanede tedavi altına alındığını anlattı. Yüce “Ben, tedavi gördüğüm süreçte hastanede yatarken sosyal medyada paylaşımda bulundum. Bunun üzerine Doğukan beni WhatsApp üzerinden aradı ve hasta ziyareti için yanıma geldi” dedi.

“KÖPEĞİMİN SUYUNU VERSİN DİYE EVİMİN ANAHTARINI VERDİM”

Damla Yüce ifadesinin devamında, “Ben hastanede tedavi altında olduğum için, köpeğimin suyunu ve yemeğini vermesi için, evimin anahtarını Doğukan’a verdim” diye konuştu.

"CİNAYETTEN SONRA GÖRÜŞMEDİK"

Hastaneden taburcu olduktan sonra Çep’in kendisini farklı telefon numaralarından aradığını belirten Yüce, anılan aramaların birinde bu kişinin kendisine, özel hayatına ilişkin hakaret ettiğini söyledi. Yüce, Sinan Ateş cinayeti sonrası Çep ile telefonla veya yüz yüze hiçbir görüşmesinin olmadığını, bu kişinin kaçmasına yardım etmediğini söyledi.

Damla Yüce, verdiği ifade sonrası serbest kaldı.

İKİ TELEFONU İNCELENDİ

İki adet cep telefonunu kendi rızası ile polislere teslim eden Yüce, “Telefonlarımın incelenmesine rızam” var dedi. İfade işlemi sonrası Yüce serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma sonrası Yüce’nin, Ateş cinayeti ile bir ilgisinin olmadığının anlaşılması üzerine hakkında dava açılmadı.