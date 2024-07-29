Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş polisten 15 kişinin daha bilgilerini istemiş

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikastla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.

12 Punto'dan Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Cinayetin sanıkları arasında "azmettirici" olarak yer alan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın, komiser Mustafa Ensar Aykal'dan sadece Sinan Ateş'in değil, 15 farklı kişinin adresi, araç plakası ve suç kayıtları gibi bilgileri talep ettiği ortaya çıktı.

ARAÇ PLAKASI GÖNDERDİ

Öte yandan Tolgahan Demirbaş, 8 Aralık 2021'de Aykal'a 06 FR ... plakalı aracın kime ait olduğunu sordu ve bunun genel merkezden birine ait olduğunu belirtti. Aykal, otomobilin kiralık olduğunu ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı tarafından kullanıldığını açıkladı.

Demirbaş, 1 Ocak 2022'de tekrar Ömer Şanlı'nın bindiği aracı sorgulamaya başladı. 06 GE ... plakalı başka bir araç hakkında bilgi isteyen Demirbaş, Aykal'dan aracın nereden kiralandığını öğrenmek istedi. Aykal, aracın kiralandığı şirketin adını vererek Ömer Şanlı'ya ait bilgileri iletti.

'OCAK GENEL BAŞKANININ ÖZEL KALEMİ İSTEDİ'

17 Ocak'ta Demirbaş, Aykal'a bir telefon numarası göndererek Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın Özel Kalem Müdürü'nün bu numaranın sahibini öğrenmek istediğini bildirdi. Aykal, bu isteğe “bakalım” şeklinde yanıt verdi.

SİNAN ATEŞ’İN AVUKATINI SORDURDU

14 Nisan 2022'de Demirbaş, Aykal'a 06 YCL ... plakalı aracı göndererek sahibini sordu. Aykal, plakanın Ali Yücel'e ait olduğunu belirtti ve Sinan Ateş'in arkadaşı ve avukatı olan Ali Yücel'in adresi ile doğum tarihi gibi bilgileri Demirbaş'a iletti.