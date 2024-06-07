Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş’ın emniyetteki bağlantıları ortaya çıktı

Kaynak: Sözcü
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş’ın emniyetteki bağlantıları ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın Emniyet’teki bağlantılarını açıkladı.

Ankara'da 30 Aralık 2022'de suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayeti, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

sinana-tes-2.jpg

Gazeteci İsmail Saymaz, cinayetin azmettiricisi olmakla suçlanan ve tutuklu bulunan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın Emniyet içindeki bağlantılarını ortaya koyan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

tolgahan-deoirbas.jpg
Tolgahan Demirbaş (solda)

Saymaz’ın yazısında, Demirbaş’ın Emniyet içerisinde ilişkide olduğu isimler dikkat çekti.

İşte o isimler ve bağlantıları:

Mustafa Ensar Aykal

Eski Ankara Cinayet Şubesi Komiseri olan Aykal, Sinan Ateş'in adresi ve avukatı Ali Yücel’in plakasını Demirbaş’a temin etti. Aykal ile Demirbaş, suikasttan bir gün önce üç kez, suikasttan sonra ise iki kez görüştü. Aykal, Sinan Ateş davasında yargılanan tek polis olarak dikkat çekiyor.

Talha Atalay

Ankara Trafik Tescil Şubesi’nden Komiser Atalay, Demirbaş ile suikasttan bir gün önce altı, bir gün sonra dört kez görüştü. Atalay, 31 Aralık 2022’de Emniyet’in suikasta ilişkin bilgi notunu Demirbaş’a göndererek, “Olaydan sonra geldi dün reis bu” ifadesini kullandı.

Oğuz Kaan Akyüz

Eski Ankara Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olan Akyüz, Demirbaş ile sıkça temasta bulundu. Akyüz, 21 Aralık’ta Demirbaş’ı aradı ve 28 Aralık’ta Demirbaş, Akyüz’ü iki kere aradı. Suikast günü olan 30 Aralık’ta, suikasttan 20 dakika sonra, saat 14.22’de Akyüz, Demirbaş'ı arayarak 48 saniye süren bir konuşma gerçekleştirdi. Akyüz, halen Altındağ Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Alp Arslan

Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olan Arslan, Demirbaş’tan sık sık plaka talepleri aldı. Arslan bu taleplere kayıtsız kalmayarak ilgilendi ve takip etti. Demirbaş, 18 - 19 Nisan 2022 tarihlerinde Arslan’ı iftara davet etti.

İlgili Haberler
Sinan Ateş cinayeti Ülkü Ocakları’nın gelir kapısı oldu
Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Emre Yüksel’in adresi iddianamede farklı yazıldı
Sinan Ateş cinayeti: Bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'ın aracında silah ve cephane bulundu
Son Haberler
Yıkmak kolay yapmak güçtür atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yıkmak kolay yapmak güçtür atasözünün anlamı nedir?
Görmek isteyenler saat 17.50'de yerini alıyor. 1954 yılında fark edildi Gündem
Görmek isteyenler saat 17.50'de yerini alıyor. 1954 yılında fark edildi
Ali Koç transfer için tarih verdi Spor
Ali Koç transfer için tarih verdi
20 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti Yerel Haberler
20 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Yetim malı ateşten gömlektir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yetim malı ateşten gömlektir atasözünün anlamı nedir?
TÜVTÜRK'ten komisyon açıklaması. Sürücüler isyan etmişti Ekonomi
TÜVTÜRK'ten komisyon açıklaması. Sürücüler isyan etmişti
Denizden kadın cesedi çıktı Gündem
Denizden kadın cesedi çıktı