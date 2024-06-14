Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş'ın savcıyı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’e yapılan suikastin azmettiricisi olarak yargılanan Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ifadesini alan savcıyla konuşmaları ortaya çıktı.

Demirbaş, soruşturmayı derinleştirirken görevden alınan savcılar Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya’yı örnek göstererek, ifadesini alan savcıyı tehdit etti.

"DURDU ÖZER NEREDE, DURMUŞ ALİ (KAYA) NEREDE? ONLARLA AYNI SAFTA DURMAYIN"

Olayın siyasi mecraya çekilmek istendiğini söyleyen Demirbaş, “Lütfen buna alet olmayın, bu günaha ortak olmayın sayın savcım. Durdu Özer nerede, Durmuş Ali (Kaya) nerede? Onlarla aynı safta durmayın. Onların tehdit siyaseti hesaplaşmadır. Siz onlarla işbirliği içinde olmayın” sözlerini sarf ederek ifadesini alan savcıyı tehdit etti.

Demirbaş’ın tehditlerine yanıt veren savcı,“Tavsiyelerini kendine sakla. Ben siyasetle alakası olan bir savcı değilim. İspat edilirse de istifa ederim. Yorum yapmak yerine benim söylediklerime cevap ver” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesinde bu kritik davanın savcısı Ankara Başsavcı Vekili Durdu Özer, tenzili rütbeyle Ankara İstinaf Mahkemesi savcılığına atandı.

Durdu Özer, Sinan Ateş cinayeti dosyasına kritik bilirkişi raporunu kazandırmış ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın şüpheli olarak dosyaya girmesini sağlamıştı.

Tenzili rütbe, birinin kıdeminin düşürülmesi demek.

Başsavcı vekiliyken düz savcı olarak atanan Durdu Özer’in dışında yine Ankara Adliyesi’nde Sinan Ateş dosyasında görev alan savcı Durmuş Ali Kaya da Ankara’dan Diyarbakır Çınar Savcılığı’na atandı.