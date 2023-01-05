Erk Acarer Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şok iddialarda bulundu. Tetikçinin ifadelerini yayınladı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş cinayeti ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Erk Acarer Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

TETİKÇİNİN İFADESİNİ PAYLAŞTI

Acarer, cinayette tetikçi olduğu iddia edilen şüphelinin ifadesini paylaştı.

"ARACA ÇAKAR TAKILDI ÖZEL HAREKATÇILAR EŞLİK ETTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acarer "Sinan Ateş cinayetinde, ‘tetikçi’ olarak ifadesi alınanlardan M.I.’ya ait tutanak. Ankara’ya gidecekleri araç Ataşehir’de bir otoparktan alınıyor. Özel Harekat polisleri de orada. Bu evrakta var. Ayrıca burada çakar takıldığı ve polislerle yola çıkıldığı bilgisi var!" dedi.

İşte o paylaşım ve belgeler: