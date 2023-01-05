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  • Erk Acarer Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şok iddialarda bulundu. Tetikçinin ifadelerini yayınladı

Erk Acarer Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şok iddialarda bulundu. Tetikçinin ifadelerini yayınladı

Gazeteci Erk Acarer Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şok iddialarda bulundu. Acarer tetikçi olduğu iddia edilen şüphelinin ifadelerini yayınladı…

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 20:12
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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şok iddia. Erk Acarer tetikçinin ifadelerini yayınladı

Erk Acarer Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şok iddialarda bulundu. Tetikçinin ifadelerini yayınladı
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş cinayeti ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Gazeteci  Erk Acarer Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

TETİKÇİNİN İFADESİNİ PAYLAŞTI

Acarer, cinayette tetikçi olduğu iddia edilen şüphelinin ifadesini paylaştı.

"ARACA ÇAKAR TAKILDI ÖZEL HAREKATÇILAR EŞLİK ETTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acarer "Sinan Ateş cinayetinde, ‘tetikçi’ olarak ifadesi alınanlardan M.I.’ya ait tutanak. Ankara’ya gidecekleri araç Ataşehir’de bir otoparktan alınıyor. Özel Harekat polisleri de orada. Bu evrakta var. Ayrıca burada çakar takıldığı ve polislerle yola çıkıldığı bilgisi var!" dedi.

İşte o paylaşım ve belgeler:

 

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Ankaralı
5.01.2023 20:55
Muhal Kardeş amin, amin. Muhal 5.01.2023 20:31 Allah'ım sen o tetiği çekenlere de, çektirenlerede, iki dünyada gün yüzü gösterme. Amiiin  
 
Mali
5.01.2023 20:48
Allah katillerin,işbirlikçilerin belasını versin. O yavruların gözyaşlarında boğulacaksınız İnşallah.  
 
Muhal
5.01.2023 20:31
Allah'ım sen o tetiği çekenlere de, çektirenlerede, iki dünyada gün yüzü gösterme. Amiiin  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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