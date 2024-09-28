Sinan Ateş davası öncesinde Özgür Özel'e kritik ziyaret! Ayşe Ateş ne görüştüklerini açıkladı

Ankara'nın merkezinde uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Lideri Özgür Özel'i ziyaret etti.

Ayşe Ateş, Pazartesi günü görülecek olan duruşmaya Özel'i davet ederek, adalet arayışında destek istedi.

Özel'in ise duruşmaya katılacağını söylendi.

Bu ziyaret, sadece bir davet değil, aynı zamanda toplumun adalet beklentisinin bir yansıması olarak da değerlendirildi.

Sinan Ateş’in katledilmesi, sadece bir bireysel trajedi değil, Türkiye’deki organize suç ve yargı sistemi üzerindeki etkileri açısından geniş bir kamuoyu tepkisine neden olmuştu.

Ayşe Ateş’in bu cesur adımı, davanın sadece bir hukuki mesele değil aynı zamanda sosyal bir adalet arayışı olduğunu da gözler önüne serdi.

Daha önce de Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.

Ayşe Ateş, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel'in kendilerini makamında kabul ettiğini ve siyasi cinayetin tüm yönleriyle aydınlanacağı son ana kadar yanlarında olacağını belirtmişti.

Ayşe Ateş: Özgür Özel'i anlat derseniz hiç uzatmadan insan derim

Özgür Özel Ayşe Ateş’e söz verdi

Diğer yandan ise Ayşe Ateş'in Gazeteci İsmail Saymaz'ın gönderisini paylaştığı görüldü.

Ateş'in bu gönderiyi paylaşması akıllara, "Ayşe Ateş ne görüştüklerini açıkladı" sözlerini getirdi.