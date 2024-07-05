Sinan Ateş davasında ara karar verildi. 10 isim tahliye edildi

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü suikast ile ilgili görülen davada ara karar çıktı. Karara göre tutuklu 10 sanık tahliye edildi. Ayrıca duruşma 19 Temmuz’a ertelendi.

Mahkemede çıkan karar ile eksik bilgi ve belgelerin savcılıktan istenmesine karar verildi. MHP'li Serdar Öktem'in HTS kaydı alınması talebi reddedildi. Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasının dosyaya girmesi talebi reddedildi. Adli rapor ve keşiflerin artması yönünde talep de reddedildi.

22 sanıklı davada 10 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen isimler şöyle: Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay.

Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için 19 Temmuz'a ertelendi.