Sinan Ateş davasında flaş gelişme. Tahliye kararı verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

MUSTAFA ENSAR AYKAL KİMDİR ?

Mustafa Ensar Aykal Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu’nda 5 sene görev yaptı. 2023 yılında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı. Ateş’in öldürülmesinin ardından amir olarak soruşturmayı yürüten kişiydi.

İddianamede, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın isteği üzerine Sinan Ateş’in cep telefon numarasını sorgulayıp, ev adresini Demirbaş’a ilettiği iddia ediliyordu.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısına uğradı. Özyağcı tarafından sıkılan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi ise Ateş'e isabet etti. Bozkurt omzundan yaralandı, Ateş ise ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

Yapılan otopsi raporuna göre, Ateş'e isabet eden beş kurşunun, biri çenesinden girip başının üstünden, biri karnının solundan girip belinden, sol bacağının kasık bölgesinden giren bir kurşunun vücudundan çıkış noktası bulunurken; aynı yerden giren bir diğer kurşunun ve sağ kasığından giren bir kurşunun vücudundan çıkış noktası bulunamadı.