Sinan Ateş davasında mahkemeden birleştirme kararı! Anne Ateş, Bahçeli'ye bela okudu...

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastına ilişkin, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Burak Kılıç, hasta olduğunu iddia ederek mazeret sundu. Sanık Talha Atalay, Sinan Ateş'in kardeşleri ve annesiyse mahkeme salonunda yer aldı. Mahkeme hakimi dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından celse arasında sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına şeklinde karar verildiğini belirtti.

"ADALET YERİNİ BULSUN SADECE BEKLİYORUZ, AMA UMUDUMUZ YOK"

Hakim Ateş'in kardeşi Selma Ateş'e söz verdi. Ateş, "Katılmayan kişilerden Burak Kılıç, Sinan Ateş'i öldürdükten sonra nasıl hastalanmasın. Bizim yaşadıklarımızı, yaşamadan ölmesinler" dedi. Söz verilen Sevda Ateş ise, "Adalet yerini bulsun sadece bekliyoruz. Ama umudumuz yok. Şikayetimiz devam ediyor" şeklinde beyanda bulundu.

Sinan Ateş davası için İstinaf kararını verdi

Sinan Ateş'in ailesi AYM'ye gidiyor! İtirazları reddedilmişti

ANNE ATEŞ'TEN BEDDUA

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ise "Hepsinden davacıyım. Bunların tasmasını tutanlardan şikayetçiyim. Koltuk sevdası için oğlumu öldürdüler. Ülkü Ocakları yerin dibine batsın" ifadelerini kullanırken son sözünde Bahçeli’ye beddua etti.

SANIKLAR HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILMASI İSTENDİ

Müşteki beyanlarının ardından söz alan savcı ise mütalaasında mazeret sunmadan duruşmaya katılmayan sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını mahkemeden talep etti. Söz verilmesi üzerine konuşan sanık Atalay ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

BİRLEŞTİRME KARARI VERİLDİ

Sanık, müşteki ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme dosyanın, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Sinan Ateş suikastına ilişkin davayla birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, birleştirilme kararının yerinde olup olmadığına dair dosyasının Ankara BAM 5. Ceza Dairesine gönderilmesine hükmederek, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. BAM 5. Ceza Dairesinin kararı beklenecek.