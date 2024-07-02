Sinan Ateş davasında pankart asacaktık savunması çöktü. Mahkeme bir anda sessizliğe büründü

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş’in davası dün başladı. Davaya birçok siyasi partiden isim ve gazeteci katıldı.

Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici olarak adı geçen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın “pankart asacaktık” savunması perte çıktı.

Demirbaş savunmasında, Sinan Ateş’in adresini polis ve eski MİT görevlisinden istemesinin nedeni olarak “protesto amacıyla pankart asmak için” aldığını söylemişti.

Mahkemede Demirbaş, Mersin’deki olayla ilgili pankart asacaklarını söyledi. Ateş’in avukatı ise olayların 15 Mart tarihinde gerçekleştiği ancak Demirbaş’ın 10 Mart’ta Ateş’in adresini istediğini açıkladı.

Avukatın açıklamasının ardından Demirbaş cevap veremedi ve salonda sessizlik oluştu. Öte yandan Demirbaş “Ayşe Ateş’in kimlik bilgilerini neden arattınız?” sorusuna da sessiz kaldı.

Duruşmada verilen savunmalara dikkat çeken Ayşe Ateş, "Allah hiç kimseyi kapı kapı, kanal kanal gezip kiralık katillere 19 ay sonra ezberletilmiş beyanlarla müdafaa yapacak kadar aciz duruma düşürmesin" dedi.

AYŞE ATEŞ’İN PAYLAŞIMI:

DÜNKÜ DURUŞMADA SESSİZ SESSİZ ÇÖKEN SAVUNMALAR

“PANKART ASACAKTIK” SAVUNMASININ ÇÖKÜŞÜ

Tolgahan Demirbaş: Biz Mersin’deki olayla ilgili pankart asacaktık. Sinan Ateş’in evinin konum bilgilerini o yüzden talep etmiş olabilirim.

Avukatlarımız: Mersin’de Çağrı Ünel'e yapılan saldırı olayı 15 Mart tarihinde gerçekleşti ama sizin bu bilgileri isteme tarihiniz 10 Mart. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Tolgahan Demirbaş: Sessizlik.

Avukat Ali Yücel: Peki, sistemden benim aracımın plakasını neden arattınız? Benim evimin önüne de mi pankart asacaktınız?

Tolgahan Demirbaş: Sessizlik.

Avukatlarımız: Ayşe Ateş’in kimlik bilgilerini neden arattınız?

Tolgahan Demirbaş: Sessizlik

KİŞİSEL HUSUMETİN ÇÖKÜŞÜ

Doğukan Çep: Sinan Ateş’e Yargıtay’daki dosyamı çözmesi için 650 bin TL verdim ama çözmedi. Paramı da geri vermedi. Bu yüzden ayaklarına sıkmaya karar verdim.

Avukatlarımız: Bahsettiğiniz dönemde Yargıtay tarafından zaten onanmış olan dosyanızda Sinan Ateş size nasıl bir yardımda bulunacaktı?

Doğukan Çep: Sessizlik…

Allah hiç kimseyi kapı kapı, kanal kanal gezip kiralık katillere 19 ay sonra ezberletilmiş beyanlarla müdafaa yapacak kadar aciz duruma düşürmesin.

Öte yandan Demirbaş daha önceki savcılık açıklamasında amaçlarının Sinan Ateş’in evinin önüne pankart asmak olduğunu ileri sürerek “Şayet böyle bir şey var ise de bu Sinan Ateş’in ikametinin önüne pankart asma düşüncemizden dolayıdır. Aksi türlüsü mümkün değildir.” demişti.