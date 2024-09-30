Sinan Ateş davasında şok gelişme! Son anda çekildi

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Sinan Ateş davasında şok gelişme! Son anda çekildi

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yeni duruşma bugün görülecek. Duruşma öncesinde yeni bir gelişme yaşandı, Sinan Ateş'in avukatı değişti. Bugün görülecek duruşmaya Ateş'in yeni avukatı katılacak.

Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş”in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada yeni duruşma bugün görülecek. Dava öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel davadan çekildiği iddia edilmişti. Yücel’in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katılacağı öğrenilirken, konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Yücel, yaptığı açıklamada "Sağlık sorunları nedeniyle duruşmada yokum. Davadan çekildim. Eşim, çocuğum ve ben hastanedeyim" dedi.

Yücel'in eşinin doğum yapması ve hastanede yatıyor olması sebebiyle Ayşe Ateş'ten müsaade istediği öğrenildi.

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davanın son duruşmasında savcı mütalaasını açıklamıştı. Savcı, 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, 11 sanık hakkındaysa 20 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Bugünkü duruşmada sanıkların mütalaa üzerine savunma yapması bekleniyor.

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