Sinan Ateş öldürülmesi davasında tetikçinin avukatı pes dedirtecek savunma yaptı. Görüntülere rağmen Ateş’in arkadaşlarını suçladı

Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları esKİ Başkanı Sinan Ateş cinayeti duruşmasında savunma yapan tetikçi Eray Özyağcı'nın avukatı Zeynettin Aktürk, pes dedirten açıklamalar yaptı.

32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam eden duruşmada, tetikçi Özyağcı’nın avukatı Zeynettin Aktürk, “Eray Özyağcı’nın vuruş açısı çok açıktır. 1 metre mesafeden ateş eden bir insan öldürme saikiyle ateş ediyorsa başına ateş eder, ayaklarına etmez. Kamera görüntülerinde de ilk üç atışın ayaklarına yapıldığı görülmektedir. O esnada yanında bulunan Selman Bozkurt ateş edince de kaçarken onu omzundan yaralamaktadır. Otopsi raporundan anlaşılacağı üzerine mermi maktulün sağ üst tarafından girerek sağ alt taraftan çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

"KEÇİK VE BOZKURT’UN İFADESİ DOĞRU ŞEKİLDE ALINMADI"

Otopsi raporuna değinen Aktürk, “Bu da kafasına isabet eden mermidir. Kamera görüntüleri olayı çok iyi açıklamaktadır. Bundan yola çıkarak ve otopsi ve olay yeri inceleme raporu ile birlikte değerlendirildiğinde Selman Bozkurt maktule doğru ateş etmektedir” iddiasında bulundu.

Avukat Aktürk savunmasına şunları söyledi: “Müvekkilim olay yerinin 50-60 metre uzağında hayatına yönelik bir kasıt gördüğü için kendini müdafaa etmek için karşı tarafa ateş etmiştir ve ‘ben Selman Bozkurt’a ateş ettim, maktüle değil’ demiştir. Yine maktulün yanında bulunanlardan birinin ses kaydı olmasa da ‘Reisi vurduk’ ifadeleri vardır ve bir irkilme ifadesi vardır ve bu çok nettir. Anlattığımız deliller nazara alındığında maktulü öldüren merminin başkası tarafından ateşlendiği açıkça görülecektir. Müvekkilimin ‘silahla kasten yaralanma suçu’ndan sorumlu tutulmasını talep ediyoruz."

Aktürk, ayrıca “Olay olurken 3 kişi var müvekkilim de dahil Ahmet Keçik ve Selman Bozkurt’un ifadesi doğru şekilde alınmamıştır. Yazılı olarak da beyanlarımızı vereceğiz” dedi.

"MÜVEKKİLİM ARKADAŞ KURBANI OLMUŞTUR"

Müvekkili Özyağcı’nın olayın planlanma aşamasında olmadığını savunan Aktürk, “Müvekkilim olaydan bihaberdir. Müvekkilim sadece Sinan Ateş'in camiden çıkıp ofisine doğru gittiğini söylüyor. Burada bir fiili hakimiyeti yok. Müvekkilim bunu söylemese de bu fiil zaten gerçekleşecekti. Benim müvekkilim suçlansa suçlansa sadece yardımdan suçlanabilir. Selman Bozkurt'un olaya dahil edilmesi ise tamamen tesadüfidir. Eray'a ateş ettiği için karşılıklı çatışmaya giriyorlar. Bu, Eray'ın bireysel eylemidir. Benim müvekkilim bu olaydan sorumlu tutulamaz, bir illiyet bağı da yoktur. Dolayısıyla Selman Bozkurt konusunda müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz. Müvekkilim çok samimi beyanlarda bulundu. İstemeden bu olayın bir parçası. Arkadaş kurbanı olmuştur. Biz bu olayın asli faili olamayız. Müvekkilimizin tahliye edilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.