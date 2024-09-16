Sinan Ateş davasında yeni gelişme! 12 sanık hakkında karar verildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada, tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarına yönelik yapılan incelemede, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halleri devam ettirildi.

Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Davaya ilişkin olarak 12 tutuklu sanığın yargılanması, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampüsü’nde 30 Eylül’de sürdürülecek.

Temmuz ayında görülen son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti. 13 Eylül’de yapılan tutukluluk incelemesinde ise mahkeme, Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Çağlar Zorlu, Serdar Öktem, Emre Yüksel ve Mustafa Ensar Aykal’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bu kararda, sanıkların üzerine atılı suçların niteliği, güçlü suç şüphesini destekleyen deliller, kaçma veya saklanma riskine dair somut veriler ve suçların CMK’nın 100/3 maddesinde belirtilen türde olması gibi unsurlar göz önüne alındı. Ayrıca, tahliye gerektirecek yeni bir delil bulunmadığı da belirtildi.