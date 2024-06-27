Sinan Ateş için adalet arayan Ayşe Ateş'in namusuna dil uzattılar

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş için adalet arayan Ayşe Ateş'in namusuna dil uzattılar

Sinan Ateş için adalet arayışını sürdüren Ayşe Ateş’in namusuna dil uzattılar. Bir video kesiti ile taciz edilen Ayşe Ateş ise sessiz kalmayarak yaşananlara isyan etti.

Ankara’nın göbeğinden silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, kendisine yönelik sosyal medya üzerinden gelen taciz ve tehdit içerikli paylaşımlara ateş püskürdü.

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FİLM SAHNESİYLE NAMUSUNA DİL UZATTILAR

İlk olarak milliyetci948 adlı trol hesap üzerinden, Ayşe Ateş’i hedef alacak şekilde Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak adlı filminden bir sahne paylaşılarak Ayşe Ateş’in namusuna dil uzatıldı.

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Ayşe Ateş ise bu paylaşımı görerek isyan etti.

Ateş, bu kadar aşağılık seviyesiz bir topluluk diyerek paylaşılan videoyu alıntılayarak tepki gösterdi.

18 aydır küfür hakaret ve tehditlere maruz kaldığını ifade eden Ateş, aylardır aynı yalanların talimatla kendisine dönük hakaret ve tehditlerin sürdüğünü dile getirdi.

Bütün hezeyan ve hazımsızlıklarının bir kadına düz çöktürememiş olmalarından geldiğini söyleyen Ateş, er ya da geç hukuk önünde hesaplaşacaklarını dile getirdi.

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“YETER ULAN, YETER!”

Ayşe Ateş bu paylaşımı yaptığı mesajı alıntılayarak ikinci bir paylaşım daha yaptı. Kendisini taciz eden paylaşımının kaldırılmasının ardından bu paylaşımı yapan Ateş, ”Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden?” sözleriyle isyanını dile getirdi.

“SÜRÜNE SÜRÜNE NEREYE VARMAYI PLANLIYORSUNUZ?”

Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz diye soran Ateş, “Paylaştığınızın arkasında duracak bir omurgaya bile sahip değilsiniz. Sürüne sürüne nereye varmayı planlıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“ADALETİN ŞAMARINI SAĞLI SOLLU YİYECEĞİNİZ GÜN UZAK DEĞİL!”

Ayşe Ateş, paylaşımı silerek kurtulamayacaklarını söylerken, Sinan Ateş’in kendisine yaptıklarını ifşa etmediğini ancak kendisinin bunu yapacağını ve bu milletin bu paylaşımları yapanların ne kadar çirkef, iğrenç ve seviyesiz olduğunu göreceğini dile getirdi.

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Ateş paylaşımını, “Hepinizle adalet önünde tek tek hesaplaşacağım. Adaletin şamarını sağlı sollu yiyeceğiniz gün uzak değil!" diyerek sonlandırdı.

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