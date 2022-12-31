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  • Sinan Ateş için katil zanlısı denilmişti. Benzerlik nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı

Sinan Ateş için katil zanlısı denilmişti. Benzerlik nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katil zanlısı denilen Emrecan Ç.’nin olayla ilgili olmadığı açıklandı. Katil zanlısını açıklayan Timur Soykan ise haberini geri çekti.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:00
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Sinan Ateş için katil denilen zanlının olayla ilgisi çıkmadı

Sinan Ateş için katil zanlısı denilmişti. Benzerlik nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, dün başkentin göbeğinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Ateş'in hayatını kaybetti.

BirGün'den Timur Soykan ise katil zanlısının 23 yaşındaki Emrecan Ç. olduğunu iddia etmişti.

Ancak soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emrecan Ç. daha sonra serbest bırakıldı.

Emrecan Ç.'nin serbest bırakılmasının ardından Timur Soykan sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Soykan şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak Emrecan Ç. gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alınmış ve bağlantısı tespit edilememiş. Bu nedenle haberi geri çekiyoruz ve yeni gelişmelerle yayınlayacağız.”.

Daha sonra ise Soykan paylaşımında, “Bu nedenle haberi geri çekiyoruz. Haberi kullanan sitelerinde düzeltmesini rica ediyorum.” Dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş'in hayatını kaybetti.

Akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Ankara Valiliği, Ateş'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ankara Valiliği açıklamasında şöyle denilmişti:

"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir. "

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Ülkücü
31.12.2022 14:03
Beraber çalıştıkları abilerine rahmet, ailesine taziye dilemek için “Balgat”ın tavrını bekleyen kardeşlerim anladım ki biz sizinle kardeş değilmişiz…  
 
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