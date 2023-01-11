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Sinan Ateş istifalarına MHP’den karşı atak

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından MHP'de istifa iddiaları tartışılırken, MHP Ankara İl Başkanı’nın üyelere gönderdiği toplu mesaj dikkat çekti. Başkan Turgay Baştuğ, mesajında “Yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 23:59
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Sinan Ateş istifalarına MHP’den karşı atak

Sinan Ateş istifalarına MHP’den karşı atak
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T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, MHP Ankara İl Başkanlığı, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından, partiden ayrılmak isteyenlerin üyeliklerini gönderdiği mesajla düşürdü. Parti üyeliğinin son bulduğu vurgulanan mesajda “Bu tercihle yelken açtığınız yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyorum” denildi.

Ateş’in öldürülmesinin ardından Genel Merkez’e tepki gösteren MHP’liler parti üyeliğinden ayrılmak için e-devletten başvuruda bulunmaya başladı. Başvurulara MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’dan gelen mesajla karşılık verildi.

Mesajda “E-Devlet üzerinden yapmış olduğunuz ‘Siyasi Parti Üyelik Sonlandırma’ işleminiz neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğiniz son bulmuştur. Bu tercihle yelken açtığınız yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyor, partimize karşı herhangi bir sorumluluğunuzun ve manevi bir bağınızın kalmadığını dikkatinize sunuyorum” denildi.

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İKM
12.01.2023 00:04
Genel merkezde olanların dışında üye kalmadı zaten kendilerine mutluluklar dileriz  
 
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