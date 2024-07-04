Sinan Ateş kimlerin isimlerini verdi? Annesi açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022’de silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

1 Temmuz’da başlayan davanın 4. duruşması bugün devam ediyor. Davada Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’ten flaş açıklamalar geldi.

Dava konuşan anne Saniye Ateş, “Mersin’deki Çağrı Ünel olayının ardından bir telefon geldi ve ölen çocuğun abisi oğlumu aradı oğlumu tehdit etti. Oğlum o çocuğa ‘İzzet Ulvi Yönter’e, Olcay Kılavuz’a, Semih Yalçın’a, Ahmet Yiğit Yıldırım’a soracaksın senin kardeşinin kanı bende değil onların ellerinde’ dedi. Benim oğlum bana döndü ‘Ana ben napayım’ dedi. Ben de ‘git oğlum Devlet Bahçeli’ye anlat’ dedim. Oğlum ona ulaşmaya çalıştı ama ulaştırmadılar.” dedi.

“BİR GÜN ÇELİK YELEKLE GELDİ”

Anna Ateş “Ana benim kalemimi kırdılar, bana suikast düzenleyecekler’ dedi. Bir gün sırtında çelik yelekle geldi. 'Benim ipimi çektiler ana’ dedi." Şeklinde konuştu.

Devamında ise Saniye Ateş şu ifadeleri kullandı:

Benim oğlumun döneminde o makam aracını oğlum dışında kimse kullanamazdı. Devlet Bahçeli’den habersiz bir çay içilmiyordu. Bulsunlar oğlumun katillerini de ben de suç duyurusunda bulunmayım. Benim torunlarım akşam kapıları pencereleri kapatıyor ki başlarına bir şeyler gelmesin diye. Benim oğlumu defalarca takip ettiler. Oğlum yurt dışına gitti ve Olcay Kılavuz’un yakını bir hanımla görüştü ve o ‘Ben söylemeyeceğim seni’ dedi ama oğluma havaalanı dönüşünde pusu kurdular.

“HALA KAPIMIZA GELİYORLAR”

Benim oğlumu defalarca öldürmekle tehdit ettiler. Hala kapımıza geliyorlar, bizi öldürmekle mi korkutacaklar? Ben zaten ölüyüm. Ben Türküm, Müslümanım, ülkücüyüm. Ama onların zihniyetinden, ülkücülüğünden değilim. Benim oğlum makam sevdasından dolayı mı öldürüldü? Benim oğlumun makam sevdası yoktu.

Davada anne Saniye Ateş fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.