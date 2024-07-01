Sinan Ateş mahkemesinde tarihi fotoğraf. Yan yana oturdular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş mahkemesinde tarihi fotoğraf. Yan yana oturdular

Sinan Ateş’in Ankara’da katledilmesinden 19 ay sonra bugün yapılan duruşmada tarihi bir fotoğraf çekildi. Duruşma salonunda Ayşe Ateş, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana oturdular.

Sinan Ateş’in Ankara’nın ortasından katledilmesi sonrasındaki ilk duruşma bugün Ankara Sincan’da görülüyor. Türkiye’nin ana gündem maddesi haline gelen Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşmasında Ankara’da birçok siyasi liderin duruşmayı mahkemeden takip ettiği görüldü.

1 buçuk yıl sonra ilk defa hakim karşısına çıkan sanıklar yargı önünde hesap verirken çevrede çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öyle ki olası senaryolar göz önüne alınarak Ayşe Ateş’e çelik yelek giydirildi, koruması için 5 polis görevlendirildi.

TARİHİ FOTOĞRAF

Halen devam eden görüşme öncesinde çekilen ir fotoğraf bomba etkisi yarattı. Çekilen karede katledilen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP lideri Özgür Özel ve CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu yan yana oturdular. Özel ve Kılıçdaroğlu, CHP’deki kurultay sonrası koltuk değişiminin ardından ilk defa yan yana oturdu.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Tarihi fotoğrafın ardından yakın çekim bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Özgür Özel, fotoğrafa not olarak şunları düştü:

“Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz.

Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız.

Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız...”

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK

Sinan Ateş davasının tutuklu sanıklarından olan Doğukan Çep’in mahkemeye getirilmesinin ardından duruşma salonunda ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Çep mahkeme salonunda, “Bay Kemal nerede?” diye bağırdı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri Çep’i salondan çıkardı. Mahkeme başkanının isteği ile Çep yeniden salona alındı. Başkan ise mahkemede böyle şeyler olabileceğini belirterek tahriklere kapılmaması gerektiğini söyledi.

ayse-ates-mahkemeye-5-polis-ve-celi-1qjh.jpg

gryczkrayaaokcw.jpeg

ekran-goruntusu-2024-07-01-143701.png

İlgili Haberler
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi 'Bay Kemal nerede?' diye sordu Kılıçdaroğlu 'Buradayım' dedi
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Sinan Ateş davasında. Ülkü Ocakları yöneticileri rahatsız oldu
Sinan Ateş’in tetikçisine Mahkeme başkanından köşeye sıkıştıran soru
Sinan Ateş davasında mahkeme MHP'nin talebini reddetti
Sinan ateş duruşmasında gergin anlar. Duruşma salonunda 'Bay Kemal nerede?' diye bağırdı
Son Haberler
Flaş...Flaş...Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi Gündem
Flaş...Flaş...Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi
DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi Gündem
DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe Yerel Haberler
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe
Haziran zam şampiyonu belli oldu Ekonomi
Haziran zam şampiyonu belli oldu
Mehmet Büyükekşi: Yalan iftira Spor
Mehmet Büyükekşi: Yalan iftira
Kayseri'de çocuğa istismar olayında flaş gelişme Gündem
Kayseri'de çocuğa istismar olayında flaş gelişme
Jennifer Lopez soyundu Instagram karıştı Magazin
Jennifer Lopez soyundu Instagram karıştı