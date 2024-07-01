Sinan Ateş mahkemesinde tarihi fotoğraf. Yan yana oturdular

Sinan Ateş’in Ankara’nın ortasından katledilmesi sonrasındaki ilk duruşma bugün Ankara Sincan’da görülüyor. Türkiye’nin ana gündem maddesi haline gelen Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşmasında Ankara’da birçok siyasi liderin duruşmayı mahkemeden takip ettiği görüldü.

1 buçuk yıl sonra ilk defa hakim karşısına çıkan sanıklar yargı önünde hesap verirken çevrede çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öyle ki olası senaryolar göz önüne alınarak Ayşe Ateş’e çelik yelek giydirildi, koruması için 5 polis görevlendirildi.

TARİHİ FOTOĞRAF

Halen devam eden görüşme öncesinde çekilen ir fotoğraf bomba etkisi yarattı. Çekilen karede katledilen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP lideri Özgür Özel ve CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu yan yana oturdular. Özel ve Kılıçdaroğlu, CHP’deki kurultay sonrası koltuk değişiminin ardından ilk defa yan yana oturdu.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Tarihi fotoğrafın ardından yakın çekim bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Özgür Özel, fotoğrafa not olarak şunları düştü:

“Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz.

Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız.

Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız...”

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK

Sinan Ateş davasının tutuklu sanıklarından olan Doğukan Çep’in mahkemeye getirilmesinin ardından duruşma salonunda ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Çep mahkeme salonunda, “Bay Kemal nerede?” diye bağırdı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri Çep’i salondan çıkardı. Mahkeme başkanının isteği ile Çep yeniden salona alındı. Başkan ise mahkemede böyle şeyler olabileceğini belirterek tahriklere kapılmaması gerektiğini söyledi.