Sinan Ateş MHP’deki FETÖ komisyonunun başındaydı. İsmail Saymaz açıkladı

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ateş’in cenazesi binlerce kişi tarafından uğurlanırken MHP ve Ülkü Ocakları’ndan başsağlığı mesajı gelmemesi büyük tepki çekmişti.

Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği silahlı saldırı öncesinde bazı çevrelerin Ateş’i FETÖ’cülükle suçlaması dikkat çekti. Söz konusu suçlamalarla ilgili köşe yazısında bir ayrıntı paylaşan İsmail Saymaz, Ateş’in MHP’nin 15 Temmuz sonrası kurduğu OHAL komisyonunda görev aldığını söyledi. Ateş’in komisyonun başında olduğunu belirten Saymaz, “Bakanlıklara ve OHAL komisyonlarına listeler yolladı. Ateş’in yazı ve listeleri doğrultusunda çok sayıda kişi işe geri döndü” ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz’ın Halk TV’deki yazısından ilgili bölüm şöyle:

"En son organize suç örgütü lideri Kürşad Yılmaz sahneye çıktı ve öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’i “FETÖ ajanı” ilan etti.

Bu iddiayı ilk olarak Ülkü Ocakları ile bağlantılı olduğu iddia edilen Orhun Haber sitesi ortaya atmıştı. Ateş, öldürülmesinden birkaç saat önce bile Twitter’da paylaştığı ileti ve fotoğrafların altında Ülkücüler tarafından FETÖ’cülükle suçlanıyordu.

Halbuki…

Ateş, babadan ülkücü.

Lise ve üniversite yılları Ülkü Ocağı’nda geçti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’la baba-oğul gibiydi. Ateş, 2007-2019 yıllarında Büyükataman’ın TBMM’de danışmanıydı.

Ateş, 15 Temmuz sonrası MHP’deki ‘FETÖ Komisyonu’nun başındaydı.

15 Temmuz sonrası kamudan çok sayıda FETÖ’cü çıkarılırken, kimi MHP’liler ve Ülkücüler de ihraç edildi. Bu kişiler yaşadıkları il ve ilçelerde MHP örgütlerine başvurarak, Ülkücü olduklarına ilişkin referans buldu. MHP’liler de isimleri listeleyerek, genel merkeze gönderdi.

MHP Genel Merkezi, ‘mağdurların’ taleplerini karşılamak için Büyükataman başkanlığında komisyon kurdu. Ancak Büyükataman ilgilenemediği için komisyonun başkanlığını Ateş üstlendi.

Ateş, iki yıl boyunca başvuruları kabul etti.

Generalleri, emniyet müdürlerini, yüksek bürokratları dinledi. Bakanlıklara ve OHAL komisyonlarına listeler yolladı.

Ateş’in yazı ve listeleri doğrultusunda çok sayıda kişi işe geri döndü.

Ateş, eğer FETÖ’cüyse neden böyle kritik bir göreve getirildi?

Nasıl Hacettepe Üniversitesi’nde akademisyen olabildi?

FETÖ’cülük suçlaması, Ülkücülerin teşkilat içi kavgasına alet ediliyor. Kimileri FETÖ’cülük suçlamasını, cinayetin hafifletici nedeni olarak ileri sürebiliyor.