Sinan Ateş öldürülmeden 1 hafta önce ailesine anlatmış. Annesi açıkladı

Ankara’da Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü suikastla ilgili duruşma devam ediyor. Suikastten 2 yıl sonra görülen davada aralarında cinayetin azmettiricisi ve tetikçisinin de olduğu 22 sanık yargılanıyor.

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, oğlunun ölümü sonrası ilk kez konuştu. Oğlunu en son ölümünden 1 hafta önce gördüğünü belirten Ateş, oğlunun kendisine "Anne üzülme Allah bizimle beraber. Ben yanlış bir şey yapmadım, bana bir şey olmaz" dediğini anlattı.

Ateş, "Oğlumun yokluğunu kabullenemiyorum. Benim oğlumun herkese faydası vardı. Vatanın milletini seven biriydi. Beni en çok rahatsız eden ise hâlâ oğlumun neden öldürüldüğünü bilmiyorum" şeklinde konuştu.

12 Punto’dan Ersin Eroğlu’nun haberine göre Ayşe Ateş şunları söyledi:

“Oğlumla çok sık görüşürdüm. Son zamanlarda üzerindeki baskıdan ve tehditlerden dolayı görüşme sıklığım daha da artmıştı. Oğlum malum bu davada yargılanan şahıslardan ve mensup oldukları yapıdan sürekli ölüm tehdidi alıyor ve sosyal medyadan bir operasyona tabi tutuluyordu. Olaydan bir hafta önce Bursa'ya geldiğinde bir aile toplantısı yaptık ve tüm yaşanan olayları anlatmıştı. Bazı insanların kalemini kırdıklarını, kendisine suikast düzenlemek için kiralık katil aradıklarını bizimle paylaşmıştı. Benim yüzümdeki tedirginliği ve üzüntüyü görünce 'Anne üzülme Allah bizimle beraber. Ben yanlış bir şey yapmadım, bana bir şey olmaz' diyerek beni sakinleştirmişti."