Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı. Ülkü Ocaklarının eski Genel Başkanı silahlı saldırıya uğramıştı

Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğramıştı. Ankara Valiliği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Valiliği açıklamasında şöyle denildi:

"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir. "

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş'in hayatını kaybetti.

Akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

VALİLİK DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çankaya ilçemizde meydana gelen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

SİNAN ATEŞ KİMDİR

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.