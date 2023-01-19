Savcılıktan ‘Sinan Ateş’ açıklaması: Savcı değişmedi ikinci bir savcı atandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmaya ikinci bir savcı görevlendirildiği belirtilmişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı ve mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verdi.

SAVCI DEĞİŞMEDİ

Sinan Ateş cinayeti olayının başından itibaren soruşturmaya bakan savcı ise izne ayrıldı. Yeni savcının görevlendirilmesinin ardından MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş’ın serbest bırakıldığı belirtildi.

Ateş soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “maktül Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili olarak yapılan bir kısım haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” ifadelerini kullandı.

‘13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL UYGULANDI’

Soruşturmada cumhuriyet savcısının değiştirildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirten Savcılık konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir. Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”