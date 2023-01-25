Flaş... Flaş... Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiği suikast ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.

Sinan Ateş soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında Emre Y.'nin MHP'den Özel Kalem olduğu öne sürülmüştü. Ancak Emre Y.'nin Ülkü Ocakları Bşk. Yrd. olduğu ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturma Ülkü Ocaklarına uzadı. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Y. gözaltına alındı. Diğer yandan bir flaş gelişme de tetikçiye yardım ettiği tespit edilen ve MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan ancak ifadesi alınmadan serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş ile ilgili yaşandı.

Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen ve daha önce iki kez gözaltına alınıp yeni atanan savcı tarafından serbest bırakılan Tolgahan D. ile MHP'li avukat Serdar Öktem de Emre Y. ile birlikte gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 15 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

(Fotoğrafın solunda kalan kişi Emre Y. )