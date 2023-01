Sinan Ateş cinayeti ve Gergerlioğlu'nun ikiyüzlülüğü

Geçtiğimiz hafta Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Suikast siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline gelirken cinayete ilişkin Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları’ndan -bu yazı yazılırken- henüz bir açıklama gelmedi.



Eh tabii tartışmalar da iyice alevlendi…



Fakat bir isim var ki yine “fırsatçı golcülüğünü” konuşturdu.



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan bahsediyorum.



Her fırsatta Fetullahçılara ve PKK’lılara sahip çıkan, kendisine “İnsan Hakları Aktivisti” diyen Gergerlioğlu yine “En vicdanlı benim” pozu için bir saniye bile düşünmedi ve suikastın ardından şöyle bir tweet attı:



“Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş öldürüldü. Her cinayet gibi bir yaşam hakkı ihlalidir ve lanetliyorum.



Allah rahmet eylesin. Umarım cinayet aydınlatılır.



Ancak ne Ülkü Ocakları ne de herhangi bir MHP’li milletvekili taziye diliyor.



Çok dikkat çekici.



Neler oluyor, anlayan var mı?”



Yetmedi kendi sitesinden de “Bozkurtlar burada, çakallar nerede’: Öldürülen Ülkücü Sinan Ateş kimdir?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.



İçeriğine girmeyeceğim. Tabii ki de herkes cinayetin aydınlatılmasını bekliyor.



Ben başka bir şeyden bahsedeceğim…



Ama önce 2,5 ay öncesine gitmemiz gerek.



Tarih: 18 Ekim 2022…



PKK terör örgütünün sözde askeri kanadı HPG, şöyle bir açıklama yaptı. Kelimesi kelimesine aktarıyorum: “Serhat Eyaleti'nin öncü komutanları olan Evîndar, Eylem ve Senar yoldaşlarımızın şehadetinde aktif rol oynadığı tespit edilen MİT ajanı olan düşman işbirlikçisi Ozan Çiftçi, otonom intikam timimiz tarafından vurularak cezalandırılmıştır.”



Evet. Kısacası terör örgütü PKK, HDP delegesi Ozan Çiftçi'yi “MİT ajanı olduğu” gerekçesiyle infaz etti.



Evet…



PKK, HDP’den bir delegeyi ajan olduğu gerekçesiyle düpedüz öldürdü.



Şimdi gelelim 30 Aralık 2022’ye…



Ankara’da Sinan Ateş öldürüldü.



Cinayetin hemen ardından “dünya vicdan şampiyonu” Gergerlioğlu; “Her cinayet gibi bir yaşam hakkı ihlalidir ve lanetliyorum.”, “Allah rahmet eylesin”, “Umarım cinayet aydınlatılır.”, "Neler oluyor anlayan var mı?” gibi cümleleri peşi sıra sıraladı.



Peki Gergerlioğlu, sizce kendi partisinin delegesinin öldürülmesine ne demiş olabilir?



Ben aktarayım: Hiçbir şey demedi.



Evet yanlış duymadınız



Hiçbir şey demedi.



“İnsan Hakları Aktivisti” Gergerlioğlu güya ideolojik olarak kendisine karşıt bir yerde konumlanmış bir insanın cinayetine tepki gösterip adalet isteyerek ne kadar vicdanlı ve duyarlı olduğunu göstermeye çalışsa da kendisiyle aynı yerde siyaset yapan bir partilisinin terör örgütü tarafından öldürülmesine bırakın yazı tweet dahi atamadı.



Aradan 2,5 ay geçmiş ne tweet ne de yazı hiçbir şey hâlâ yok.



İşte bunun adı şark kurnazlığıdır…



Başka hiçbir şey değildir…



Gergerlioğlu’nun web sitesine de girdim, baktım. Sitede, yaptığı açıklamaların, Meclis çalışmalarının kısacası attığı her adımın yer aldığı “Basın” bölümünde 18 Ekim’e kadar 21 sayfa geriye gittim. Tek bir açıklama bile görmedim. Her sayfada 10 içerik yer alıyor, ediyor 210 içerik. 2,5 ayda yüzlerce “insana dokunmuş” Gergerlioğlu’nun aklına nedense kendi partisinin ferdi gelmemiş.



Neden gelmemiş? Bu sorunun yanıtını size bırakıyorum.



Benim tabii ki de Gergerlioğlu gibi şark kurnazlarından bir beklentim yok. Sadece “ortada kalan” insanları zehirlememesi derdindeyim.



Zira mesela Babala TV’deki programı 9 milyon görüntülenme almış.



Ama tabii Ateş’in başkanlığını yaptığı kurum sessiz kaldı. Başkası ne demiş ne dememiş ne kadar önemli? O da ayrı bir tartışma konusu…