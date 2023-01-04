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  • Sinan Ateş cinayetinde Ufuk Köktürk ve 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Sinan Ateş cinayetinde Ufuk Köktürk ve 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında MHP İstanbul İl Başkanlığında yer alan ve ismi listeden çıkarılan Ufuk Köktürk de yer alıyor.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:40
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Sinan Ateş suikastında Ufuk Köktürk'le birlikte 3 kişi daha sevk edildi

Sinan Ateş cinayetinde Ufuk Köktürk ve 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
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AA'da yer alan haberde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ufuk Köktürk dışında M.U, E.V. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

ADI LİSTEDEN ÇIKARILDI
Daha önce MHP İstanbul İl Başkanlığının internet sitesinde adı geçen Köktürk’ün adının yönetim kurulu listesinden çıkarıldığı görüldü. Köktürk’ün adının silinmesi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu.

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vatandaş
4.01.2023 16:49
kim yaptıysa cezasını çekecek  
 
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