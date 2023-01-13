Sinan Ateş cinayeti zanlıları 2 ay önce restoran basıp dört kişiyi yaralamış

27 Aralık günü Ankara’da öldürülen Sinan Ateş cinayeti gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ateş’i öldürdüğü aktarılan firari tetikçi Eray Özyağcı ile cinayetin planlayıcılarından Doğukan Çep’in, 11 Ekim’de de Kocaeli Darıca’da bulunan bir balık restoranında üç kişiyi silahla yaraladıklarını ortaya çıkardı.

11 Ekim 2022 akşamı saat 21.40’ta, Kocaeli Darıca’daki Çitari Balık’ta silahlı bir saldırı yaşanmış, kar maskeli kişiler, restoranda oturan kişilere defalarca ateş etmişti. Olayda, bir masadaki dört kişi yaralanmıştı.

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, olayla ilgili ifadesi alınan Doğukan Çep, restoran baskınında yanında bulunan isimlerden birinin Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı olduğunu anlattı.

Enes E. isimli bir kişinin, Ali Tosun’dan olan alacağı nedeni ile devreye girdiklerini söyleyen Çep, "Naylon fatura işi yapan Ali Tosun, 'Benim 100 milyon servetim var. O şahıslarla konumda haklıyım. Kimseye ödeme yapmam' dedi. Bu görüşme sonrası, Ali Tosun’unu bu tavrından dolayı vurmaya karar verdik. Plan yaptık. Yaptığımız planı da bir hafta sonra faaliyete geçirdik...” diye konuştu.

Çep, Turgut B.’nin birlikte yaşadığı Özbek asıllı bir kadını, Tosun’un restoranına gönderdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Biz, Abdulkadir, Tuzla Aydınlı’da bulunan ofisinde kadından gelecek olan haberi bekledik. Bu sırada Çitari Balık’a giden kadın, Turgut’u aradı. Ali Tosun’un iş yerinde olduğunu, hatta bu masada oturanların fotoğraflarını çekerek Turgut’a attı. Ben de Eray Özyağcı’yı arayarak aracı alıp gelmesini istedim. Eray Özyağcı’nın kullandığı mavi renkli Volvo marka araç ile hareket ettik. Bu araç, bildiğim kadarı ile Bulgaristan plakalıydı...”

Söz konusu aracın sahte plakalı olduğunu vurgulayan Cep, şunları söyledi:

“Aracı cadde üzerine park ettik. Araçtan Abdulkadir ile ben inerek restorana girdik. Bize atılan resimdeki masanın kalabalık olduğunu görünce, Ali Tosun’un da o masada olduğunu düşünerek dört erkek şahsın oturduğu masaya doğru 4-5 el ateş ettim. Ve çıkmak için kapıya yöneldiğimde Abdulkadir de hedef gözetmeksizin, restorandaki müşterilere doğru ve restoran camlarına doğru ateş etmeye başladı.

Daha sonra ikimiz, park ettiğimiz araca doğru koşarak bindik. Bu sırada Abdulkadir tabancasına baktığında, kaçarken, şarjörünü düşürdüğünü söyledi. Ve biz hızla olay yerinde uzaklaştık. Abdulkadir’in Tuzla Aydınlı’daki ofisine gittik. Ali Tosun’un değil de farklı kişilerin yaralandığın öğrendik.”