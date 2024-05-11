Sinan Ateş’in ablası: Cinayette en aktif rol Ülkü Ocakları başkanınındır, araç da MHP’ye kayıtlıdır

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddianamenin kabul edilmesinin ardından tetikçinin taşındığı iddia edilen aracın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş t24’ten Candan Yılmaz’a cinayetle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Selma Ateş’in açıklamalarından öne çıkan satırlar:

“ARAÇ MHP GENEL MERKEZİ’NE KAYITLI”

“Bütün bu süreçte Audi marka araç iddianame açısından çok önemli çünkü bu araç MHP Genel Merkezi’ne kayıtlı çakarlı bir araçtır ve katilin Ankara'dan İstanbul'a bu araçla taşındı tespit edilmiştir. Bu da Sinan Ateş cinayetinin tamamen siyasi bir cinayet olduğu ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın bilgisi dahilinde ve şu anda hâlâ da tutuklu olan Ülkü Ocakları yöneticileri tarafından tertip edildiğini açıkça kamuoyuna göstermektedir.

“ARAÇLA İLGİLİ BİLGİYİ İLK BEN PAYLAŞTIM”

Bu araçla ilgili bilgiyi sosyal medyadan ilk önce ben paylaşmıştım. Sağ olsun duyarlı basın mensupları sayesinde çok ciddi yankı uyandırdı. Aile olarak bizleri de ümitlendirdi. Bu kadar aşikâr deliller görmezlikten gelinemez.

Audi marka aracın ortaya çıkması ve kimin tarafından kullanıldığının ortaya çıkmasından sonra tabii ki daha da umutluyuz. Ama biz zaten kardeşimize bu komployu kuran, kardeşimizi katledenleri A'dan Z'ye kadar bilmekteyiz.

“CİNAYETLE İLGİLİ EN AKTİF ROLÜ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI OYNAYDI”

Kardeşimi katledenlerden en aktif rolü oynayan mevcut Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dır. Herkes yaptığının cezasını Türk adaleti önünde verecektir. Eray Özyağcı’nın isim vermesine gerek yok. Devletin imkanlarını kullanarak o kadar rahat bir cinayet işlenmiş ki arkada onlarca delil bırakmışlar. Kendisini devlet zanneden bu paralel çete önüne çıkan herkese Sinan Ateş'in kalemini kırıldığını ve Sinan Ateş'i öldüreceklerini söylemiş. Onlarca şahit var.

“ARTIK BU DELİLLERİ İNKAR ETME İHTİMALLERİ YOK”

Annem de çok mutlu. 16 aydır gözyaşı durmadı. Katillerin ve azmettiricilerin dışarıda olması ona çok ağır geliyor ama bu son gelişmeler bir nebze de olsa annemin gönlüne ferahlık verdi. Artık bu delilleri de inkar etme ihtimallerini olduğunu düşünmüyoruz. Yargı bu kadar açık olan delilleri görmezden gelirse, 82 milyon Türk milletini büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

Ama bu ortaya çıkanlar bizim yaşadıklarımızın yanında daha çok azı. O kadar çok yaşadığımız olay, o kadar çok yaşadığımız tehdit ve saldırılar var ki bunları zamanı geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız.