Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldıran Servet Bozkurt cinayet işledi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt isimli şahıs elektronik kelepçeliyken cinayet işlediğini Halk TV'de konuşan İsmail Saymaz açıkladı.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldıran kişiye para verdiği tespit edilen Servet Bozkurt'un elektronik kelepçeli olarak ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisi olduğu Elektronik kelepçesini kırıp atan Bozkurt kayıplara karıştığı bildirildi.

Saymaz'ın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre zanlının arandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş davasının karar duruşması 2 Ekim'de ara verildiği sırada, Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç, annesi ve diğer kız kardeşiyle birlikte bahçede otururken Mertcan Kılıç adlı saldırganın saldırısına uğradı. Kılıç, olaya müdahale eden Selma Ateş Kazanç'ın eşine de saldırıda bulundu.

Yapılan soruşturma sonucunda, saldırgan Mertcan Kılıç’ın Servet Bozkurt tarafından 3 bin lira karşılığında azmettirildiği ortaya çıktı. Tutuklanan Bozkurt, daha sonra ev hapsine alındı.