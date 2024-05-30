Sinan Ateş’in ablası tehdit edildiğini söyledi koruma istemedi: Kadına kurşun atacak kadar alçaklarsa...

Düzenleme: Kaynak: Tele1
Sinan Ateş’in ablası tehdit edildiğini söyledi koruma istemedi: Kadına kurşun atacak kadar alçaklarsa...

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş‘in ablası olan Selma Ateş tehditler aldığını belirtti. Selma Ateş Erdoğan'ın devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunmuş ve "Katilleri birlikte yakalayalım" demişti.

Bahçeli, abla Selma Ateş'in bu çağrılarına yanıt vermiş ve "Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu söylüyorum" demişti.

KORUMA İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Geçtiğimiz günlerde ise Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in tehditler aldığını açıklayan eşi Ayşe Ateş’e silahlı koruma verilmişti. Eş Ayşe Ateş'in ardından kardeş Selma Ateş'in de tehdit edildiği ortaya çıktı. Ancak tehditlere rağmen Selma Ateş koruma istemediğini belirtti.

Ceren Ural'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Selma Ateş, "Benim kardeşim de tehdit aldığını söyleyip koruma istediğinde maalesef kardeşime bir koruma verilmedi belki koruma verilseydi benim kardeşim yaşardı” dedi.

Ateş ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak artık devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

"KADINA KURŞUN ATACAK KADAR ALÇAKLARSA..."

Kendisine koruma istememesinin nedenini açıklayan Selma Ateş, "Kadına kurşun atacak kadar alçaklarsa bunlara söylenecek hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

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