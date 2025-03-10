Sinan Ateş'in ablasına tehditler savurdu! Elbet bir yerde...

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in ablasına tehdit mesajı geldi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da 30 Aralık 2022’de öldürüldü.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetin tetikçilerine ve organizatörlerine ilişkin davada kararını açıkladı.

Dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verilirken, sanık Alper Atay da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar verilmişti.

Öte yandan, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Cinayet soruşturmasında 17 kişinin dosyası ayrıldı ve şüphelilerin isimlerinin açıklanmadığı bu gizli soruşturmanın sonunda, tetikçilerin arkasındaki sis perdesinin aralanacağı yönünde görüşler öne çıkıyordu. Ancak, ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi.

SİNAN ATEŞ’İN ABLASINA DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE SALDIRI

Sinan Ateş cinayeti davası duruşmaları görülürken abla Selam Ateş’e duruşma salonu önünde saldırı olmuştu.

Duruşma önündeki saldırgan 2 Ekim 2024’teki duruşmaya ara verildiği sırada, “Sen ne konuşuyorsun?” diyerek Selma Ateş’e yöneldi ve saldırdı. Saldırı son anda önlendi. Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise yaşadığı şok nedeniyle, saldırının ardından tedavi altına alınmıştı.

TEHDİT MESAJINI PAYLAŞTI

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, tehdidi sosyal medyada paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Maalesef birileri yine cezasız kalan suçlar sebebi ile kendinde herkesi tehdit etme hakkını buluyor. Ne diyor ‘Elbet bir yerde denk düşeceğiz’. Denk düşmenize gerek yok kahpece pusu kurarsınız #SinanAteş e yaptığınız gibi ya da arkadan saldırırsınız bana yaptığınız gibi… O da olmazsa 3-5 torbacı ile birlik olup yol kesersiniz biz artık her şeyi bekliyoruz sizden. Yazık, çok yazık sizin gibilerle hiçbir zaman aynı safta olmadığımızı bir kez daha hatırlattınız.