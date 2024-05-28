Sinan Ateş’in ablasından Bahçeli'ye çağrı: Bu cinayeti birlikte çözelim

T24 yazarı Candan Yıldız’ın haberine göre, Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu. Selma Ateş, Bahçeli'ye, "Katilleri birlikte yakalayalım" diyerek işbirliği teklif etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Sinan Ateş'in adını anmadan cinayete dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu söylüyorum" dedi.

SELMA ATEŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Bu açıklamaların ardından, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Gelin işbirlikçileri ve azmettirenleri birlikte yakalayalım. Bu cinayeti birlikte çözelim. El uzatın ki size inanalım. Samimiyse elimizdeki bütün belgeleri vermeye hazırız. Partiyi pisliklerden temizleyelim" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE ÇOĞU TANIK İFADESİ YOK

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde Ayşe Ateş’in ifadesine sadece üç cümle yer verildi. Oysa Ayşe Ateş, 17 sayfalık ifade vermişti. Ayrıca, Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Ömer Zengin'nin yurtdışından gelerek verdiği tanık ifadesi de iddianamede yer almadı. Benzer şekilde, Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Haluk Türk'ün ifadesi de iddianamede bulunmuyor. Cinayetten bir gün önce Sinan Ateş ile İstanbul’da birlikte olan Erdal Yılmaz'ın tanıklığına ise henüz başvurulmadı.

AYŞE ATEŞ: TAKİP EDİLDİM

Selma Ateş, eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel’in davasını takip etmek için gittiği Mersin’de takip edildiğini belirterek aracına kamera taktırdığını ve takip edenleri çektiğini ifade etti. Olumsuz bir durumda elindeki kayıtları paylaşacağını söyledi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 sanıklı dosya iddianameye dönüştü. 17 kişiyle ilgili soruşturma ise ayrı bir dosya üzerinden yürütülüyor. Bu dosyanın akıbetinin siyasi gelişmelere ve Cumhur İttifakı’nın geleceğine bağlı olduğu belirtiliyor.