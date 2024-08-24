Sinan Ateş'in ablasından istifa eden MHP'liye uyarı 'Yakında size de aynısının yapılacağını bilmenizi isterim'

MHP eski milletvekili Arzu Erdem, son zamanlarda katıldığı televizyon programları ve gerçekleştirdiği görüşmelerle MHP'de dikkat çekti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Erdem'in görüşmelerinin ve yaptığı açıklamaların partisiyle hiçbir alakası olmadığını ifade etti.

Arzu Erdem ise Büyükataman'ın bu açıklamasından sonra yaptığı tüm görüşmelerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haberdar olduğunu açıkladı.

Erdem, bugün partisinden bugün istifa ettiğini açıkladı. MHP parti üyeliğinden istifasını veren Erdem'e Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş bir paylaşımını alıntılayarak cevap verdi.

"YAKINDA SİZE DE AYNISININ YAPILACAĞINI BİLMENİZİ İSTERİM"

Selma Ateş, "Arzu Erdem bu başlangıç bana kardeşimi hatırlattı" diyerek, MHP’den Sinan Ateş’e gezme, fotoğraf verme, çalışma yapma, kitap çıkarma dediklerini, ardından da itibarını yok etmek için hınçla saldırdıklarını ifade etti.

“Buraları siz daha iyi bilirsiniz” diyen Ateş, Arzu Erdem’e seslenerek, "Yakında size de aynısının yapılacağını bilmenizi isterim. Bu partide kimsenin görev sonrası sosyal bir çevresinin olabileceği ya da Türk milleti için herhangi bir çalışma yapabileceği kabul edilmiyor” ifadelerini kullandı.

Ateş, paylaşımının devamında, “Kendinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kimseye yapılması hoşuma gitmez ancak bu vesileyle kardeşimin neler yaşadığını daha iyi anlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.