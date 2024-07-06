Sinan Ateş’in ailesinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 5. duruşmasında ara karar çıktı. Tutuklu yargılanan 22 sanıktan 10’u tahliye edildi. Duruşma savcılık mütalaası için 19 Temmuz’a ertelendi.

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, ablaları Selma Ateş ve Sevda Ateş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

“HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ BÜTÜN MAĞDUR ANNELERE DESTEK VE SELAMLARIMLA”

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Bugün ziyaretime rahmetli Sinan Ateş’in kıymetli anneleri Saniye Ateş hanımefendi ve kız kardeşleri Selma ve Sevda Ateş hanımefendiler geldiler.

Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.

Ateşin sadece düştüğü yeri değil, bütün vicdanları yakacağı bir ülke ümidi ve mücadelesiyle, haksızlığa uğramış bütün mağdur annelere destek ve selamlarımla…

Öte yandan Sanıklardan Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Emre Yüksel, Mustafa Emsar Aykal, Çağlar Zorlu ve Serdar Öktem'in tahliye talepleri, üzerlerine atılı suçların niteliği ve mevcut delil durumu göz önüne alınarak reddedildi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

AYŞE ATEŞ’E TEHDİT

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in cinayetle ilgili "talimatı veren kişilerden" diyerek işaret ettiği MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yönter, paylaşımda "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…" dedi.