Sinan Ateş'in ailesine saldırı. Bahçeli grup toplantısında tehdit etmişti!

Sinan Ateş’in ailesine saldırı. Bugün kararı açıklanacak olan Sinan Ateş duruşmasında mahkeme kararı beklenirken, kararı bekleyen Ateş ailesine saldırı düzenlendi. Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldıran bir kişi gözaltına alındı.

Sinan Ateş'in ablasına saldırdığı iddia edilen şahıs

Ankara’nın göbeğinde silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Sinan Ateş hakkında karar duruşması görüldü. Mahkeme başkanı kararın 16.30’da açıklanacağını ifade etti. Karar beklenirken bahçede bekleyen Sinan Ateş’in ailesine saldırı düzenlendi.

Selma Ateş’i hedef alan saldırı sonrasında şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

SELMA ATEŞ’TEN POLİSLERE TEPKİ

Saldırıya uğrayan Selma Ateş kendisini korumakla yükümlü olan polislere tepki göstererek: “Madem bana saldırıyor bırakın beni. Neden beni koruyamıyorsunuz?” diye bağırdı

Saldırının kimsenin beklemediği bir anda beyaz üstlü şahsın saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Şahsın bir anda Selma Ateş’e yumruklu saldırı yaptığı aktarıldı. Aile polislere tepki göstererek: “Günlerdir tehdit ediliyoruz neden bizi korumuyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

ANNE ATEŞ RAHATSIZLANDI

Saldırı sonrasında Sinan Ateş’in annesinin rahatsızlandığı, olay yerindeki ambulansta tedaviye alındığı aktarıldı. Anne Ateş’in “Zaten oğlumu aldınız daha ne istiyorsunuz, bir canım var onu da alın” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ayşe Ateş’in avukatı Şeyda Şahin saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, şahsın ailenin tanıdığı bir kişi olmadığını, ancak kendilerinin şikayette bulunacaklarını söyledi. Şahsın Selma Ateş’e yumruk atmadan eşi tarafından müdahale edildiğini söyleyen avukat Şahin, annesinin hastaneye götürülmeye ikna edildiğini açıkladı.

Avukat Şeyda Şahin, saldırganın Yenikent Polis Merkezine götürüldüğünü, Selma Ateş’in eşinin de darp raporu almaya gittiğini açıkladı.

AYŞE ATEŞ'TEN AÇIKLAMA

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, ailesine yapılan saldırı girişimi sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak, Bahçeli’nin tehdit ve hedef göstermelerinin ardından bu saldırının olduğunu, yarın fiziki bir müdahale olmayacağının garantisinin olmadığını söyledi.

“Devlet Bahçeli'nin tehditlerinin, hedef göstermelerinin neticesi

Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul Gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler.

Bugün fizikî müdahale gerçekleşti.

Yarın ateşli silahla saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi var mı?

Onca polisin arasında, adliyenin bahçesinde bunu yapanlar yarın bir gün sokakta yalnız yürürken neler yapmaz.

Sinan’ı aldılar, Musa Baba’mızı aldılar, şimdi sıra Saniye Anne’mizde mi, Sinan’ın kardeşlerinde mi?

Soyumuzu mu kurutacaklar?

Bu katillere, vandallara, vahşilere kim dur diyecek?”

Devlet Bahçeli'nin tehditlerinin, hedef göstermelerinin neticesi

Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul Gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler.



Bugün fizikî müdahale… — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) October 2, 2024

SELMA ATEŞ: "BİZE SALDIRI OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Selma Ateş kendisine yapılan saldırı sonrasında yaptığı açıklamada “Saldırıya uğrayacağımızı biliyorduk, sinyallerini verdiler” dedi.

"Saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bu saldırı gerçekleşseydi benim de katlimi izleyecektiniz. Selma için adalet mi diyecektiniz?

Bana bir şey olursa saydığım isimlerden şikayetçiyim dedim. Selma Ateş şöyle dedi böyle dedi diyorlar. Benim kardeşim katledildi sokak ortasında. Ben susayım mı?"

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU MHP VE ÜLKÜ OCAKLARIDIR"

Benim başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP ve Ülkü Ocakları'dır. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın ve diğer isimlerdir.

Sinan Ateş'in hesabını sorana kadar devam edeceğim. Saldırgan Mertcan Kılıç'ı tanımıyorum, ismini yeni duyuyorum"

12 Eylül sürecinde MHP Ana Davası avukatlarından Mehmet Saral, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin grup konuşmasında tehditkar ifadeler kullandığını ifade ederek şunları dedi:

"Bahçeli MHP grubunda milleti tehdit etti. Bu tarz ona yakışmıyor. Sinan Ateş dosyasında aileye saldırdı. Annesine yaşına başına bakmıyor diye olmaz bir laf etti. Bahçeli kendi yaşına baksın.

Annesinin içi yanıyor. Böyle bir kadına bu lafı söylemek ne insanlığa uygun ne töremize uygun.

Bahçeli ülkücülükten bahsediyor. Biz de ülkücüyüz. Sinan Ateş’in annesi babası gerçek ülkücü. Onlar hapis yattı. Saniye Ateş tek başına çocuk baktı. Ülkücü hikâyesi olan ve bedel ödeyen aile. Bahçeli’nin aile gibi toprak ağasının oğlu değil, Amerikan kolejinde okumamış…"

BAHÇELİ DÜN SANİYE ATEŞ’İ HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında kendisine hakkını helal etmediğini söyleyen Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş için, "MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocakları'nı ne de MHP'yi çiğnetmem. Özgür Özel sana diyorum iddiaların aynı şahsın gibi çürüktür. Yaşı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın figüranı olmak hanımefendiye asla yakışmamaktır. Herkes haddini bilsin. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da kanatlarını da yolar koparırız." İfadelerini kullanmıştı.