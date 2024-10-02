Sinan Ateş'in annesi Bahçeli’ye ateş püskürdü. '70 yaşındayım hiç korkum yok'

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Sinan Ateş'in annesi Bahçeli’ye ateş püskürdü. '70 yaşındayım hiç korkum yok'

Sinan Ateş cinayeti davasından sonra açıklamalarda bulunan Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş kızı Selma Ateş’e yapılan saldırı sonrası canlı yayında Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü.

İki yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı. Karardan sonra Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş'e saldırılar da gündem olmuştu.
Kameraların önüne geçen anne Saniye Ateş "Konuşamıyorum" diyerek sonlandırdığı konuşmasında Devlet Bahçeli'ye çok ağır sözler sarf etti.

“ALLAH O DEVLET BAHÇELİ'NİN CANINI ALMASIN”

“70 yaşındayım hiç korkum yok” diyen Saniye Ateş, “Allah O Devlet Bahçeli'nin canını almasın. Hala Ülkü Ocakları benim çocuklarımın üstüne saldırıyor. Ne yaptım benim oğlum ona. Hizmetten başka ne yaptı. Emrin olur demekten başka ne yaptı” ifadelerini kullandı.

Dava hakkında da konuşan Saniye Ateş, “Bu davadan ve sonuçtan memnun değilim. Giden geri gelmiyor, bir oğul verdim, eş verdim. Gölbaşı Ülkü Ocakları’ndan olduğu söylenen kişi geldi kızıma saldırdı. Devlet Bahçeli gurur duysun. Ben oğul teslim ettim onlara, tabutla gönderdiler bana. Ateş ailesinin hepsini mi öldürmek istiyorlar? Buradayım korkmuyorum. Benim oğlum ne yaptı, benim oğlum 'emredersin' demekten başka ne yaptı?” ifadelerini kullandı.

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