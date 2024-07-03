Sinan Ateş’in annesi duruşmada fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı

Oğlu Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davayı takip etmek için Sincan Cezaevi’nde bulunan Saniye Ateş’in duruşma sırasında tansiyonu düştü.

Ateş, tansiyon düşüklüğü ve kolunun uyuşması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve diğer müştekiler Saniye Ateş, Selma Ateş, Sevda Ateş ve Selman Bozkurt ile yakınları katıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ve Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Yeneroğlu, Mehmet Emin Ekmen ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ile Sibel Suiçmez duruşmayı takip etmek için geldi.