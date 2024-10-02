Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'ten Bahçeli'ye sert cevap: Evladı olmayan evladını kaybetmeyen gözyaşımı anlayamaz!

Türkiye son günlerde Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki skandal ifadeleri ile çalkalanıyor. Kürsüden yaptığı konuşmada CHP ve Halk TV’yi tehdit eden Bahçeli, Ankara’nın göbeğinde cinayete kurban giden Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’i de isim vermeden “Yaşı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak siyasi kışkırtmanın figuranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır” sözleri ile eleştirmişti.

Devlet Bahçeli Halk Tv ve CHP'yi alenen tehdit etti: Sabrımızı sınamasınlar

Cevap hakkı doğan Saniye Ateş, Halk TV’den Şule Aydın’ın programına bağlandı. Bahçeli’ye sert bir şekilde yanıt veren Saniye Ateş, ülkücü bir aileden geldiklerini ve kimseden korkmadıklarını, kendisinin Ülkü Ocakları ve MHP ile değil, içindeki kişiler ile sorunu olduğunu ve oğlunun neden öldürüldüğünü bilmek istediğini aktardı.

“YÜREĞİ VARSA KARŞIMA ÇIKSIN”

MHP lideri Bahçeli ile bir TV yayınında karşılaşmak ve ona anlatmak istediklerinin olduğunu beyan eden Saniye Ateş, “Devlet Bahçeli yüreği varsa bir televizyon kanalına istediği kanala çıksın biz karşılıklı konuşalım. Ben anlatayım. O dinlesin. O da bana anlatsın. Ondan sonra bakalım kim haklıymış. Kim haksızmış o çünkü beni tanımıyor. O beni tanımıyor.”

“EVLADI OLMAYAN EVLADINI KAYBETMEYEN BENİM GÖZYAŞIMI ANLAYAMAZ”

Oğlunun katillerinin bulunmasını istediğini açıklayan Saniye Ateş, yaşını başını aldığını ve sağlık sorunlarının olduğunu dile getirdi. Timsah gözyaşları ifadesine karşın evladı olmayanın kendisini anlamayacağını belirten Ateş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir de benim göz benim gözyaşlarım timsah gözyaşıymış ya. Evladı olmayan evladını kaybetmeyen benim gözyaşımı anlayamaz.. Çünkü benim şu yürek yarımı bir ben bilirim. Evladımın acısından çok beni kim hiçbir şey acıtamaz. Yine söylüyorum. Benim oğlumun katilleri cezalarını bulsun.

Bu adalet yerini bulsun şu yargının üzerinden herkes elini çeksin. Ağlayan anaların yüzü gülsün. 5 dakika sonra öleyim ben yaşamayayım. Ben yaşımı başına almışım. Ben sağlığı olmayan bir insanım.

Ben böbrek hastasıyım. Bir hafta önce spazm geçirdim ben. Ayakta zor duruyorum. İki kişi benim koluma girip beni böyle mahkemeye götürüyor. O şekilde mahkemeye gidiyorum. Göreceksiniz. Eğer ki bu devran böyle devam ederse benim sözüme gelecekler.”

“GÖZYAŞIM YÜREKLERİNE BATSIN”

Sert sözlerine devam eden Anne Ateş şu ifadeleri kullandı:

“Yarın o kadar anaların yürekleri yanacak ki diyecekler ki gerçekten Saniye Ateş haklıymış. Benim gözyaşım onların yüreklerine batsın. Benim yandığım yerden yansınlar. O zaman anlarlar.”

“OĞLUMUN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELLİ DEĞİL”

Sinan Ateş’in neden öldürüldüğünün belli olmadığını ve bunun sebebini öğrenmek istediğini açıklayan Ateş, “Niye ne yaptı idi ki benim oğlum. Benim oğlumu neden öldürdüklerini söyleyecekler ana. Ben bileceğim ki benim oğlum neden öldürülmüş.

Benim oğlumun neden öldürüldüğü belli değil. Onlar bunun cevabını bana versinler desinler ki namusumuza göz diktin. Malımıza göz diktin. Canımıza göz diktin desinler. Ben bunu bileyim ki ana olarak ben diyim ki ben evladımı yetiştirememişim diyeyim. Ağzımı açmayayım. Gideyim evimde ağlayayım oturayım ölene kadar ben bu davanın peşindeyim” ifadelerini kullandı.