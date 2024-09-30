Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'ten Devlet Bahçeli'ye sert sözler

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması bugün devam ediyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 12'si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanık yargılanıyor. Saat 09.30'da başlayan dava nedeniyle cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Hafta boyu devam etmesi öngörülen duruşmada esas hakkındaki savunmalar yapılacak.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmaya saat 14.00'a kadar ara verilirken, Ateş'in ailesinden SZC TV'ye çarpıcı açıklamalar geldi.

"KORKTULAR OĞLUM GENEL BAŞKAN OLACAK DİYE"

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, yaptığı açıklamada, "Ben bu davadan adil bir yargılama bekliyorum. Benim oğlumun katilleri gerçekten dışarıda. Ben yine tekrar ediyorum; benim oğlum bana bunları defalarca söyledi. Semih Yalçın, Olcay Kılavuz, Ahmet Yıldırım ve başkaları... Bunlar sürekli benim oğluma itibar suikastı yaptılar. Herhalde korktular benim oğlumdan, genel başkan olacak diye. Benim oğlumun öyle bir amacı yoktu. Çünkü Hacettepe'deydi" diye konuştu.

"NELER OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM"

"Benim oğlumun yaptığı kötü hiçbir şeyi yoktu" diyen Ateş, şöyle devam etti: "Ben yargıdan adalet bekliyorum. Önce Allah'ın adaletine sığınıyorum. 16 ay boyunca beni konuşturmadılar. Herkes dedi ki 'Sus, adalet yerini bulacak'. Hep ben kan yuttum. 21 aydır ben uyumadım kızım. 2 tane can verdim bu yolda. Eşimin stresten damarları parçalandı. 16 boyunca başını yastığa koymadan başını toprağa koydu eşim. Oğlumun acısına eşime üzülemedim. Oğluma apar topar istifa etmesini söylediler o da istifa etti. Oğlumun haberi yokken ocak başkanı yaptılar. Orada öyle bir emir komuta vardır ki. Sadece emirleri uygularsın. O camiadan yetiştik. Neler olduğunu çok iyi biliyorum. Ne dedilerse o yapıldı, yapmazsan sana yapılır. Yapmak zorundasın. Çıksın o camiadan bir kişi 'Ben kendi kendime emirsiz bunu yapıyorum' desin ben her cezaya razıyım. "

ANNE ATEŞ, BAHÇELİ'Yİ İŞARET ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef gösteren anne Ateş, "Bu uğurda ömrümüzü feda ettik ama sonunda canımızdan olduk. 16 aydır beni konuşturmadılar. Bu uğurda iki can verdim. Devlet Bahçeli’ye hakkımı helal etmiyorum. Saygı da duymuyorum, Sayın da demiyorum. O başta olmak üzere kimseye oğlumun hakkını ve kanını helal etmiyorum. Kendi verdiğim emeği, kocamın gördüğü işkencelerin hiçbirinin hakkını helal etmiyorum onlara. Oğlumun neden öldüğünü Bahçeli söyleyecek. Bazı konuşmalar var, ne olduğunu tek tek anlatacağım." ifadelerini kullandı.