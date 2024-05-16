Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: Ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, Ateş cinayetine ilişkin verdiği ifadeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Zengin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi bir telefon ile Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki Ülkücü katili FETÖ'cüleri bir türlü ayağına getiremiyor! 10 yaşında bir kız çocuğu ile iddianamedeyim. Türk Kamuoyuna saygılarımla…"

“ATEŞ'E KARŞI HUSUMET BÖYLE BAŞLADI...”

Zengin'in ifadesinde, Olcay Kılavuz'un Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alınmasının ardından Ateş'in bu göreve getirilmesi sonucunda Ateş'e karşı husumetin başladığını düşündüğü bilgisi yer aldı.

Ateş ile sık sık görüştüğünü ifadesinde belirten Zengin, görevden alınması için çalışmalar yapıldığını Ateş'in kendisine anlattığını söyledi.

"CİNAYET LEFZAN'IN ÜZERİNE YIKILMAYA ÇALIŞILIYOR; ATEŞ ÇEP'İ TANIMIYOR"

Zengin, suikastın Ahmet Yiğit Yıldırım önderliğinde, İzzet Ulvi Yönter, Olcay Kılavuz ve Nevzat Ünlütürk tarafından organize edildiğinden emin olduğunu söyledi.

Ayrıca Zengin, Ömer Lefzan ile Yıldırım arasında eskiye dayalı bir husumet olduğunu ve bu nedenle cinayetin Lefzan'ın üzerine yıkılmaya çalışıldığını öne sürdü.

İfadesinde Zengin'in, Ateş'in Doğukan Çep ile herhangi bir husumeti ya da tanışıklığı bulunmadığını söylediği bilgisi de yer aldı.