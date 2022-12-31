Sinan Ateş'in cenazesine onlar akın etti: Bozkurt işaretiyle uğurlandı

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş için cenaze töreni düzenlendi. Ateş’in cenazesine binlerce kişi katıldı.

2 çocuk babası Sinan Ateş'in cenazesi sabah saatlerinde Bursa'ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Ateş'in cenazesi merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Doç. Dr. Ateş'in cenazesi Ulu Cami'ye götürüldü.

Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş'in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Ateş'in tabutu tekbirler eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Ateş burada dualarla toprağa verildi.

BAHÇELİ’DEN TAZİYE MESAJI GELMEDİ

Sinan Ateş’in hayatını kaybetmesi sonrası önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Ateş’in silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi sebebiyle MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Ülkü Ocakları’ndan bir mesaj gelmedi. Bahçeli son olarak yeni yıl mesajı yayınladı.