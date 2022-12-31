31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinan Ateş'in cenazesine onlar akın etti: Bozkurt işaretiyle uğurlandı

Sinan Ateş'in cenazesine onlar akın etti: Bozkurt işaretiyle uğurlandı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cenazesi Bursa’da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Ateş’in cenazesine binlerce kişi katıldı. Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli’den henüz bir taziye mesajı gelmedi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:34
Takip Et

Sinan Ateş'in cenazesine onlar akın etti

Sinan Ateş'in cenazesine onlar akın etti: Bozkurt işaretiyle uğurlandı
+
Aa
-

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş için cenaze töreni düzenlendi. Ateş’in cenazesine binlerce kişi katıldı.

2 çocuk babası Sinan Ateş'in cenazesi sabah saatlerinde Bursa'ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Ateş'in cenazesi merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Doç. Dr. Ateş'in cenazesi Ulu Cami'ye götürüldü.

Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş'in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Ateş'in tabutu tekbirler eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Ateş burada dualarla toprağa verildi.

BAHÇELİ’DEN TAZİYE MESAJI GELMEDİ

Sinan Ateş’in hayatını kaybetmesi sonrası önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Ateş’in silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi sebebiyle MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Ülkü Ocakları’ndan bir mesaj gelmedi. Bahçeli son olarak yeni yıl mesajı yayınladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

giray
31.12.2022 16:13
boş ve dırı vırı işlere kafa yormaktan taziye yi unutmuştur. Bu vesile ile Ozan Arif i rahmetle anıyorum.  
 
Emekli
31.12.2022 16:09
Bu cinayetin arkasındaki güc secimden sonra ortaya cıkar bu gün üstü örtülür adalet diye bir şey kalmadı  
 
Atsız
31.12.2022 16:08
Ahde vefa var ya unutmuş kardaş o umut ki bizi uyutmuş kardaş baltalar sapını unutmuş kardaş ağaca ormana dala kıydılar ruhun şad olsun reis  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
1
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
2
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿2023 MTV ne kadar oldu
3
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Benzine yılbaşı zammı
4
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
5
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
6
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
7
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 11 sözleşmeli personel alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 11 sözleşmeli personel alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 11 sözleşmeli personel alacak
﻿Danıştay 5 memur alacak
﻿Danıştay 5 memur alacak
﻿Danıştay 5 memur alacak
﻿Türbülans Tiyatro Oyunu izleyenleri güldürdü
﻿Türbülans Tiyatro Oyunu izleyenleri güldürdü
﻿Türbülans Tiyatro Oyunu izleyenleri güldürdü
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.